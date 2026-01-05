El próximo 28 de marzo, dos años después del último partido de la Selección Mexicana en el estadio Azteca -ahora renombrado estadio Banorte- el Tri volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula en lo que será una jornada histórica al tratarse de la reinauguración del mítico inmueble con y la selección de Portugal como invitados de lujo.

El 'Bicho' jugará ante 85 mil personas en el estadio que supo ver campeones del mundo a Pelé, Maradona, y que en junio será el primero en la historia en albergar tres Copas del Mundo.

Sin embargo, el actual futbolista del Al Nassr no vendrá sólo, estará acompañado de una generación de futbolistas que colocan a Portugal como una de las grandes candidatas a ganar el Mundial este año.

A continuación haremos un repaso por algunos de los nombres más destacados que podrían venir a jugar en territorio mexicano.

LAS FIGURAS DE PORTUGAL QUE PODRÍAN VENIR A MÉXICO

  • Nuno Mendes: uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, actualmente brilla con el París Saint-Germain, equipo donde es titular.
  • Bruno Fernandes: el máximo referente del Manchester United es el segundo líder también en la Selección de Portugal.
  • Bernardo Silva: el mediocampista del Manchester City podría venir al estadio Azteca.
  • Vitinha: candidato a ganar el Balón de Oro, es la estrella del PSG con actuaciones destacadas en la Champions League y Mundial de Clubes.
  • Rafael Leão: compañero de Santiago Giménez en el Milan, podría ser convencido por el 'Bebote' para que venga a jugar al país.
  • Gonçalo Ramos: encargado del gol junto a Rafa Leao, es fundamental en el PSG de Luis Enrique.
Bruno Fernandes, campeón con Portugal / Foto: Especiales
Bruno Fernandes, campeón con Portugal / Foto: Especiales

GRUPO Y RIVALES DE PORTUGAL EN LA COPA DEL MUNDO

Portugal está ubicado en el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán, y espera por el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Su debut mundialista lo tendrá el miércoles 17 de junio contra el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia en el estadio de Houston. Su segundo partido será contra Uzbekistán en el mismo estadio el martes 23 de junio y finalmente, cierran la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Colombia en el estadio de Miami.

