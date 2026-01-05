En seis meses empezará la con México como uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. El 11 de junio a las 13:00 horas, el estadio Azteca -ahora renombrado estadio Banorte y que en el Mundial será llamado estadio Ciudad de México- será el primero en toda la historia en albergar tres Mundiales.

En esta edición, que tendrá por primera vez 48 países en la lucha por el trofeo más preciado de todos, se presenta la posibilidad de que Guillermo Ochoa haga historia y se meta en el top 3 de jugadores mexicanos con más partidos en Mundiales.

Actualmente, el récord le pertenece a Rafael Márquez. “El Káiser”, quien en el presente es auxiliar técnico del estratega Javier Aguirre, jugó 19 partidos con la camiseta del Tri.

A continuación, te presentamos la lista de los cinco futbolistas con más partidos en la historia de la Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Mexicana.

LOS JUGADORES MEXICANOS CON MÁS PARTICIPACIONES EN LA COPA DEL MUNDO

  • Rafael Márquez - 19 partidos.
  • Andrés Guardado - 13 partidos.
  • "Chicharito" Hernández - 12 partidos.
  • Héctor Moreno - 12 partidos.
  • Guillermo Ochoa - 11 partidos.
Guillermo Ochoa tiene posibilidades de ser convocado al Mundial 2026. Foto: Imago7
CALENDARIO DE MÉXICO EN LA COPA DEL MUNDO 2026

  • México vs Sudáfrica: 11 de junio a las 13:00 horas en el estadio Ciudad de México
  • México vs Corea del Sur: 18 de junio a las 19:00 horas en el estadio Guadalajara
  • México vs Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda: 24 de junio a las 19:00 horas en el estadio Ciudad de México

