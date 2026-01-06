Uno de los escenarios más grandes del mundo del futbol es el Mundial (si no es que el más), y las grandes estrellas del deporte son observados con lupa por todo el planeta durante un mes, con la tarea de llevar a su país a lo más alto.

Para 2026 no será ninguna excepción. El certamen estará lleno de figuras, veteranos y jóvenes, que competirán para levantar el ansiado trofeo dorado.

España se coronó en Sudáfrica 2010 Foto: Especial
España se coronó en Sudáfrica 2010 Foto: Especial

Lee también

¿Quiénes son los mejores jugadores del Mundial 2026?

Kylian Mbappé: El actual jugador del Real Madrid llega con la etiqueta de 'el mejor del mundo', por lo que se espera que Francia sea una de las principales candidatas a llevarse el Mundial.

Erling Haaland: Noruega clasificó a la Copa del Mundo por primera vez en este siglo, y fue gracias al 'Androide', que puede poner en aprietos a cualquier potencia mundial.

Kylian Mbappé y Erling Haaland - Fotos: AFP
Kylian Mbappé y Erling Haaland - Fotos: AFP

Lionel Messi: El astro argentino jamás se puede descartar. Pese a que ya no es el mismo de antes en lo físico, sigue siendo determinante y puede definir un partido en cualquier momento.

Cristiano Ronaldo: Portugal llega también como serio candidato. CR7, quien llegará con 41 años de edad, tendrá la última bala de su carrera en el torneo.

Lamine Yamal: El joven maravilla. España cuenta con una gran generación de futbolistas, que serán comandados por el 10 del Barcelona para llegar a lo más alto.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen estadísticas determinantes en Mundiales / Foto: Especiales
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen estadísticas determinantes en Mundiales / Foto: Especiales

Harry Kane: El goleador de Inglaterra vive el mejor momento de su carrera con el Bayern Múnich.

Jude Bellingham: Junto a Kane, tendrá la tarea de devolverle a la selección inglese la gloria mundial que esperan hace años.

Vinicius Jr: El '7' del Real Madrid será vital para Brasil si quieren volver a ser la potencia en Copas Mundiales que fueron en los 70 y 90.

Pedri: Junto a Yamal, guiará a España con su visión desde el mediocampo, recuperación y creatividad. Muchos creen que es el mejor mediocampista del mundo.

Ousmane Dembelé: El actual ganador del Balón de Oro y referente del París Saint Germain tendrá la oportunidad de demostrar que el galardón obtenido no fue ninguna casualidad.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Sudáfrica, rival de México en el debut mundialista cae eliminada ante Camerún en la Copa Africana

Actualidad Mundialista

Sudáfrica, rival de México en el debut mundialista cae eliminada ante Camerún en la Copa Africana
Copa Africana de Naciones: Marruecos vence a Tanzania y avanza a cuartos de final

Actualidad Mundialista

Copa Africana de Naciones: Marruecos vence a Tanzania y avanza a cuartos de final