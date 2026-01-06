Uno de los escenarios más grandes del mundo del futbol es el Mundial (si no es que el más), y las grandes estrellas del deporte son observados con lupa por todo el planeta durante un mes, con la tarea de llevar a su país a lo más alto.

Para 2026 no será ninguna excepción. El certamen estará lleno de figuras, veteranos y jóvenes, que competirán para levantar el ansiado trofeo dorado.

España se coronó en Sudáfrica 2010 Foto: Especial

¿Quiénes son los mejores jugadores del Mundial 2026?

Kylian Mbappé: El actual jugador del Real Madrid llega con la etiqueta de 'el mejor del mundo', por lo que se espera que Francia sea una de las principales candidatas a llevarse el Mundial.

Erling Haaland: Noruega clasificó a la Copa del Mundo por primera vez en este siglo, y fue gracias al 'Androide', que puede poner en aprietos a cualquier potencia mundial.

Kylian Mbappé y Erling Haaland - Fotos: AFP

Lionel Messi: El astro argentino jamás se puede descartar. Pese a que ya no es el mismo de antes en lo físico, sigue siendo determinante y puede definir un partido en cualquier momento.

Cristiano Ronaldo: Portugal llega también como serio candidato. CR7, quien llegará con 41 años de edad, tendrá la última bala de su carrera en el torneo.

Lamine Yamal: El joven maravilla. España cuenta con una gran generación de futbolistas, que serán comandados por el 10 del Barcelona para llegar a lo más alto.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen estadísticas determinantes en Mundiales / Foto: Especiales

Harry Kane: El goleador de Inglaterra vive el mejor momento de su carrera con el Bayern Múnich.

Jude Bellingham: Junto a Kane, tendrá la tarea de devolverle a la selección inglese la gloria mundial que esperan hace años.

Vinicius Jr: El '7' del Real Madrid será vital para Brasil si quieren volver a ser la potencia en Copas Mundiales que fueron en los 70 y 90.

Pedri: Junto a Yamal, guiará a España con su visión desde el mediocampo, recuperación y creatividad. Muchos creen que es el mejor mediocampista del mundo.

Ousmane Dembelé: El actual ganador del Balón de Oro y referente del París Saint Germain tendrá la oportunidad de demostrar que el galardón obtenido no fue ninguna casualidad.

