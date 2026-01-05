Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 y que la Selección Mexicana haga su debut en el estadio Azteca el próximo 11 de junio contra Sudáfrica. Sin embargo, hay ciertas preocupaciones en el cuerpo técnico de Javier Aguirre respecto a un número importante de jugadores que están lesionados.

El 2025, al menos en su último semestre, no fue ideal para el Tri. Después de la conquista de la Copa Oro, no volvió a ganar ni un solo partido y para colmo, seis jugadores importantes dejaron las canchas por culpa de una lesión.

A poco menos de seis meses para el Mundial, las alarmas están encendidas.

Lee también Desde Willie hasta La'eeb: estas son todas las mascotas de la historia de los Mundiales

LOS LESIONADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Santiago Giménez : el delantero del Milán se operó a inicios de diciembre del 2025, pero no tenía actividad desde octubre. Massimiliano Allegri, entrenador del conjunto rossonero, reveló que estará de baja por tres o cuatro meses , lo que significa que probablemente el 'Bebote' no jugará los amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica.

: el delantero del Milán se operó a inicios de diciembre del 2025, pero no tenía actividad desde octubre. Massimiliano Allegri, entrenador del conjunto rossonero, reveló que estará de , lo que significa que probablemente el 'Bebote' no jugará los amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica. César 'Chino' Huerta : en noviembre del 2025, el futbolista del Anderlecht fue operado debido a una lesión en la pelvis.

: en noviembre del 2025, el futbolista del Anderlecht fue operado debido a una lesión en la pelvis. Alexis Vega : aunque el ídolo del Toluca jugó la final -y la definió con su penalti ganador- frente a Tigres, una lesión muscular lo tiene entrenando lejos de su 100 por ciento.

: aunque el ídolo del Toluca jugó la final -y la definió con su penalti ganador- frente a Tigres, una lo tiene entrenando lejos de su 100 por ciento. Luis Chávez : el jugador del Dinamo de Moscú sufrió una lesión del ligamento cruzado en la Copa Oro 2025, y se sometió a una operación por lo mismo.

: el jugador del Dinamo de Moscú sufrió una lesión del en la Copa Oro 2025, y se sometió a una operación por lo mismo. Rodrigo Huescas : una lesión de ligamentos cruzados de la rodilla derecha , en octubre del año pasado, lo sentencia prácticamente a estar fuera de la Copa del Mundo, aunque se mantiene ilusionado por recuperarse a tiempo.

: una lesión de , en octubre del año pasado, lo sentencia prácticamente a estar fuera de la Copa del Mundo, aunque se mantiene ilusionado por recuperarse a tiempo. Jesús Chiquete Orozco : una lamentable lesión en la liguilla del Apertura 2025 lo deja al borde de ser descartado por Javier Aguirre para el próximo Mundial.

Lee también Mundial 2026: Se filtran los jerseys que usarán las selecciones de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Países Bajos