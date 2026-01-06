El Mundial de 2026 representará una exigencia mayor para la Selección Mexicana de Javier Aguirre por el hecho de jugarlo en casa. México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El famoso 'quinto partido' que tanto ha perseguido al Tri a lo largo de las Copas del Mundo, esta vez tendrá un condimento distinto: será los Octavos de final.

Esto amén del nuevo formato que la FIFA implementó de 48 selecciones, en donde además de avanzar de ronda los primeros dos lugares de cada grupo, también lo harán algunos mejores terceros.

Gianni Infantino Foto: Especial

Por ende, México tendrá que aspirar al sexto partido si quiere llegar a Cuartos de Final, que es lo que cada Mundial aspiran los aficionados del conjunto Tricolor.

Ahora, si consiguen avanzar, tendrían la posibilidad de jugar el quinto partido en casa, siempre y cuando lo hagan en primer lugar del Grupo A, que comparten con Corea del Sur y Sudáfrica momentáneamente.

Los dieciseisavos se jugarán en el Estadio Banorte, y de clasificar al quinto partido, tendrán la ventaja de también poder hacerlo en la Ciudad de México.

Ahora, el panorama es distinto si los mexicanos no superan la primera fase como líderes, ya que de esa manera, los Octavos de final saldrían de México para irse a Estados Unidos.

Por ejemplo, si clasifican como segundo lugar, el Tri jugaría los dieciseisavos de final en Los Ángeles, y en caso de ganar, el quinto partido se jugaría en el Houston Stadium el sábado 4 de julio de 2026.

Conoce cuándo serán los primeros juegos de la Selección Mexicana en 2026 / FOTO: Imago7

