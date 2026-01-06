Katia Itzel García fue catalogada como la sexta mejor Árbitra del Mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), lo que la coloca entre la élite mundial del arbitraje, justo cuando se perfila para asistir a su primer Mundial.

El organismo internacional publicó la lista que cada año publican de las diez mejores árbitras, en donde Katia Itzel además de aparecer en sexto lugar, es la única representante de CONCACAF.

La silbante mexicana se ha consolidado como figura clave en el arbitraje continental, amén de sus actuaciones en la Liga MX.

Katia ganó el Premio Nacional del Deporte 2024 y formó parte del equipo de árbitros en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que marcó un hito histórico al ser la primera mujer mexicana en hacerlo.

Esto además de contar con presencia imponente en el futbol mexicano tanto varonil como femenil. También ha sido participe en torneos de Concacaf, como la Copa Oro, y en la Copa Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda.

En lista donde aparece la mexicana, también aparecen nombres de silbantes como Maria Sole Ferrieri Caputi, Stephanie Frappart, Ivana Martincic, Ediana Alves y Bouchra Karboubi.

