Italia es un gigante de las Copas Mundiales, con cuatro trofeos en su vitrina, son parte importante de la historia del torneo. Hoy en día, son un gigante dormido, pues son ya 12 años sin clasificar.

La última edición a la que asistieron fue a Brasil 2014, donde ni si quiera pudieron avanzar de la Fase de Grupos, que compartieron con Inglaterra, Uruguay y Costa Rica.

¿Cómo era el mundo la última vez que Italia fue al Mundial?

Para aquel ya lejano 2014, el mundo era completamente distinto a lo que hoy se conoce, alunas cosas ni si quiera se habían inventado, o incluso los jugadores de aquella selección hoy ya se encuentran retirados: Pirlo, Buffon, Marchisio...

Ese torneo fue donde Luis Suárez mordió a Chiellini, en el partido de fase de grupos de Uruguay vs Italia.

Luis Suárez mordió a Chiellini. Foto: Especial

Real Madrid tenía 10 Champions League

El tridente de Messi, Neymar y Luis Suárez no se había formado todavía.

Gareth Bale era el jugador más caro del mundo (100 millones de dólares).

El videojuego GTA V acababa de salir a la venta.

Portugal no tenía ningún trofeo internacional.

Harry Kane tenía únicamente tres goles en la Premier League.

El IPhone 6 salió a la venta.

Mbappé no había debutado en el futbol profesional.

Lamine Yamal tenía 7 años de edad.

Como se puede observar, han pasado ya muchos años desde que una potencia como la selección italiana no acude a una Copa del Mundo. Ahora, para la edición de 2026, disputarán el Repechaje intercontinental con el sueño de romper por fin esa mala racha.

Italia en las eliminatorias para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

