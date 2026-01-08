Ha comenzado la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, y México se prepara para hacer historia al convertirse en el primer país en organizar tres ediciones del torneo, esta vez de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

El Tri marcará su decimoctava participación en la justa, buscando un papel relevante como uno de los anfitriones.

La Selección Mexicana es una de las con más presencias históricas en los Mundiales. La última vez que disputó la Copa en casa fue en 1986, donde alcanzó los cuartos de final, mismo logro que en 1970.

En ambas ocasiones, el apoyo de la afición fue clave. Ahora, con Javier Aguirre en el banquillo desde julio de 2024, el equipo intentará romper la barrera de octavos de final que se le resiste desde entonces.

Aguirre, quien fue jugador en la edición de 1986, vive su tercer periodo como técnico del Tri: dirigió en Corea/Japón 2002, cayendo en octavos ante Estados Unidos, y en Sudáfrica 2010, despidiéndose en la misma instancia frente a Argentina. Cuenta con un aliado clave: Rafael Márquez, su auxiliar técnico y eterno capitán.

¿Cuándo será el primer partido del Tri en 2026 de cara al Mundial?

Para procurar un papel destacado, México tendrá varios partidos de preparación a lo largo del año. Finalmente, el combinado dirigido por Javier "Vasco" Aguirre iniciará su actividad en 2026 a finales de enero, enfrentándose a sus similares de Panamá y Bolivia respectivamente.

De esta forma, Panamá será el primer rival de México en el año 2026. Sin embargo, al no ser fecha FIFA, Aguirre tendrá que convocar en su mayoría a jugadores que militen en la Liga MX, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse para ganar un lugar en la lista final para la Copa Mundial, que comienza el 11 de junio con el Tri como protagonista en el partido inaugural ante un rival africano.

La Selección Mexicana se enfrentará a Panamá el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández a las 8:00 pm. Posteriormente, viajará a Bolivia para jugar el domingo 25 de enero a la 1:00 pm en el Estadio Olímpico de Santa Cruz.

Estos duelos buscan exponer al equipo a ambientes hostiles, como pidió Aguirre, para evaluar el carácter de los jugadores en condiciones similares a las del Mundial.

Panamá, clasificado directo, y Bolivia, en busca de repechaje, serán pruebas valiosas con planteles mayoritariamente locales.

Partidos de México en enero 2026:

México vs Panamá:

Jueves 22 de enero

Estadio Rommel Fernández

8:00 pm