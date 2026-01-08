Obed Vargas, el joven mexicano del Seattle Sounders, expresó su optimismo sobre las posibilidades de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, destacando que el factor de jugar en casa será decisivo para aspirar al primer lugar del Grupo A.

Durante el 'Media Day' de la MLS rumbo a la siguiente temporada, celebrado en Fort Lauderdale, Vargas analizó el sorteo que colocó a México en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la repesca UEFA (pendiente de definirse).

¿Qué dijo Obed Vargas sobre el panorama del Tri en la próxima Copa del Mundo?

"Es un grupo difícil pero no es nada que creo que México no pueda superar. Creo que tenemos las expectativas de quedar primero de grupo, estamos en casa ante nuestra gente, nuestros estadios", indicó el centrocampista, que debutó con la 'Tri' en octubre de 2024.

México disputará todos sus partidos de fase de grupos en territorio nacional: el inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, contra Corea del Sur en Guadalajara y frente al repechista europeo nuevamente en Ciudad de México.

Vargas enfatizó la presión que impone el público local a los rivales. "Jugar en México no es fácil. Me ha tocado ir y sé lo que es jugar en México. Creo que va a ser una gran ventaja para nosotros", aclaró.

A pesar de su inclusión en la lista de noviembre de Javier Aguirre, Vargas sabe que nada está garantizado. "Me dejó claro que estaba en mis manos, que no se había decidido, pero que el puesto estaba todo abierto", dijo sobre una conversación que mantuvo con el técnico.

El jugador se describió como "un jugador dinámico" capaz de aportar en ambas fases del juego. "Puedo dar ese plus en asistencias, en goles y ayudar a mis compañeros en todas las fases. Tengo que demostrarlo y lo he venido haciendo en mi club", señaló.