Un exjugador que recientemente colgó los botines en la Liga MX ha encontrado una forma lucrativa de mantenerse activo en el futbol.

Tras despedirse de las canchas profesionales con la camiseta de Querétaro, donde se convirtió en ídolo y referente, este veterano jugador ha optado por participar en torneos amateurs, conocidos popularmente como 'talacha'.

Después de su último partido oficial en el Apertura 2025, el futbolista ha buscado seguir ligado al balompié. Ha jugado en competiciones no profesionales, compartido opiniones en medios y redes sociales, donde mantiene su pasión por el deporte.

Con la Selección Mexicana, este elemento formó parte del plantel que asistió a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Ingresó como sustituto en tres encuentros: contra Francia, Uruguay y Argentina.

¿Quién es el exseleccionado mundialista que cobra miles de pesos en la 'talacha'?

El protagonista de esta historia es Pablo Barrera, el exdelantero surgido de Pumas y mundialista en 2010. Antes de que terminara 2025, 'Dinamita' sumó un nuevo trofeo a su palmarés, aunque esta vez en el futbol amateur.

Barrera se unió al Cusco FC para disputar la final de la Copa Agustín Alonso, un torneo llanero de alto nivel en Morelos.

Su equipo derrotó 2-1 a Armadillos FC Tepalcingo en el Estadio Coruco Díaz de Zacatepec, donde se coronó campeón y se llevó un premio de 2 millones de pesos.

De acuerdo con el sitio Soy Referee, Barrera cobró "100 mil pesos" por jugar los 90 minutos de la final, lo cual resultó exitoso para Cusco FC, que no solo ganó el título sino el jugoso botín económico.

Tras el partido, Barrera expresó su alegría: “Estoy muy contento; siempre jugar al futbol para mí es lo bonito, en Primera División, amateur o lo que sea. Ver este ambiente es muy bonito y estoy muy contento. Disfruto este triunfo y nada más. Siempre estaré agradecido con la institución y me siento contento con el campeonato. Muy padre porque es mi primera vez que vengo a jugar, como le llaman, a la talacha, y la verdad es muy padre”.