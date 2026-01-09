El Al Qadisiya, equipo de Julián Quiñones, venció por dos goles a uno al Al Nassr, conjunto comandado por Cristiano Ronaldo, en el duelo de la Jornada 14 de la Liga Saudí.

Fue precisamente el mexicano quien abrió el marcador al minuto 51, con un gol peculiar que generó una reacción puntual del astro portugués, que le dio la vuelta a las redes sociales.

Lee también ¿Quién es el jugador más joven en jugar un Mundial con el Tri? ¿Gilberto Mora podría romper el récord?

¿Cómo fue la reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones?

El noveno tanto en la temporada del naturalizado mexicano exjugador del América, cayó gracias a una larga carrera por el balón, y a un error del portero, quien en un intento de 'techar' a Quiñones, le estrelló el balón y quedó solo con la portería abierta.

47 contribuciones de gol en 47 partidos jugados con el Al Qadsiah 🔥⚽️



Juegue, Quiñones… 🖌️

pic.twitter.com/oWijiGROAh — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 8, 2026

Sin embargo, lo que se hizo viral fue la reacción que las cámaras captaron Cristiano Ronaldo, que hizo un gesto de incredulidad y consternación, mientras movía la cabeza a manera de negación.

La reacción de Cristiano Ronaldo por el gol de Julián Quiñones es cine JAJAJAJA😂🔥



pic.twitter.com/Xb6q7h37gy — Roberto Haz (@tudimebeto) January 8, 2026

El equipo de Quiñones marcha cuarto en la tabla de la Liga Saudí con 27 unidades, mientras que el Al Nassr, ocupa el segundo puesto, con 31 puntos.

Lee también Selección brasileña enfrentará en marzo a Francia y Croacia en Estados Unidos como preparación para el Mundial