La historia de la Selección Mexicana en Copas del Mundo no solo se rige por goles o rivalidades, sino también desde el banquillo. Antes del Mundial 2026, ocho técnicos mexicanos dirigieron al Tri en 17 participaciones mundialistas, que dejaron huellas de distintas formas a lo largo de casi un siglo de historia.

El primer mexicano que tomó el mando del Tri en un Mundial fue Octavio Vial, en Brasil 1950, cuando México regresó al torneo tras dos décadas de ausencia. Desde entonces, figuras como Ignacio Trelles, Raúl Cárdenas, José Antonio Roca, Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente, Miguel Herrera y, por supuesto, Javier Aguirre han tenido el honor de dirigir al país en su cita mundialista.

'Nacho' Trelles, una verdadera leyenda del banquillo mexicano, comandó al Tri en dos Mundiales (1962 y 1966). Uno de los estrategas más respetados por su trabajo. Más adelante, Raúl Cárdenas fue el responsable de la dirección técnica en el Mundial de México 1970, uno de los torneos más emblemáticos para la afición azteca al llegar a los cuartos de final en casa.

México derrotó a El Salvador en el Mundial de 1970. FOTO: Especial

Después, José Antonio Roca en Argentina 1978, Miguel Mejía Barón en Estados Unidos 1994 y Manuel Lapuente en Francia 1998, todos con distintos resultados y estilos de juego.

Ya en el siglo XXI, la historia mundialista vio a Javier Aguirre hacerse cargo del equipo en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, siempre hasta los octavos de final, y a Miguel Herrera, que dirigió al Tri en Brasil 2014 tras una sólida fase de clasificación.

Miguel Herrera fue una de las revelaciones del Mundial de Brasil 2014. Foto: Imago7

Ahora, de cara a la edición de 2026, el Vasco vivirá su tercer etapa y más complicada como entrenador del Tri, porque la exigencia de llegar mínimo a cuartos de final está más latente que nunca, por el hecho de jugar en casa.

Javier Aguirre. FOTO: Imago7

