Con el sueño de sumar una segunda estrella mundialista, la selección española ya no solo piensa en sus rivales, sino también definió dónde trabajará durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Tras conocer a sus tres rivales, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, el cuerpo técnico de La Roja, encabezado por Luis de la Fuente, tomó una decisión logística importante que puede influir en su rendimiento en la primera parte del torneo.

¿Dónde se quedará España durante el Mundial?

España, una de las selecciones favoritas en muchos pronósticos, decidió establecer su campamento base no en una gran ciudad tradicional de Estados Unidos, sino en Chattanooga, Tennessee.

La decisión de concentrarse en Chattanooga responde a criterios prácticos: los partidos de fase de grupos de España se jugarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y la ciudad de Tennessee está a aproximadamente una hora y 45 minutos por carretera de ese recinto.

Antes del sorteo, otras sedes como Chicago o Miami figuraban como opciones, pero la elección final cayó en Chattanooga, una alternativa más funcional si se considera la logística de dos partidos consecutivos en Atlanta y el ritmo intenso que exige una Copa del Mundo.

La Furia Roja cerrará su fase de grupos en el Estadio Akron de Guadalajara, México, ante Uruguay, después de sus dos primeros compromisos en Estados Unidos.

España sufre para eliminar a Francia de la UEFA Nations League

