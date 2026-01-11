David Faitelson, uno de los periodistas deportivos más conocidos y polémicos de México, encendió las redes sociales nuevamente, pero esta vez no por una crítica en la cancha o un cruce con un entrenador… sino por su propio futuro profesional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el periodista pidió para que no sea despedido de TUDN, en el que alegaba con razones personales y familiares.

¿Qué publicó David Faitelson en sus redes sociales?

La controversia comenzó cuando uno de sus seguidores comentó en su publicación que esperaba que TUDN lo corriera. La respuesta de Faitelson sorprendió a muchos por su tono directo y vulnerable: “Ojalá no, porque necesito mantener a mi familia y todavía tengo una niña que va a comenzar escuela de medicina… Yo estoy muy contento en Televisa. Espero que ellos piensen lo mismo”.

Usualmente, Faitelson mezcla las respuestas de su trabajo con humor y crítica, pero esta vez puso sobre la mesa una situación muy humana: la estabilidad económica y la responsabilidad con su familia.

Aunque el periodista no detalló si recibió una notificación formal de la empresa, su mensaje fue claro, no quiere perder su espacio en TUDN. Y al apelar a la necesidad de mantener a su familia, añadió una capa más personal a un caso que suele centrarse en ratings, polémicas y discusiones deportivas.

Ojalá no, porqué necesito mantener a mi familia y todavía tengo una niña que va a comenzar escuela de medicina…

Yo estoy muy contento en Televisa. Espero que ellos piensen lo mismo.

Tú, tranquilo, yo, nervioso… https://t.co/5TAgcUs1WN — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 2, 2026

