La exigencia que tendrá la Selección Mexicana en este Mundial será mayor por la simple razón de jugar en casa. Con un grupo accesible, con Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador del Repechaje 4, el Tri se verá casi obligado a terminar en primer lugar.

Sin embargo, aunque sus rivales no son potencias mundiales, si tienen jugadores que podrían meter en problema a la defensa del Vasco Aguirre. Aquí te contamos quiénes son los futbolistas más peligrosos de Sudáfrica y Corea del Sur.

El 'Vasco' culpó al Káiser de los errores en defensa de su selección | FOTO: Imago7

Los mejores jugadores de Sudáfrica

Las selecciones africanas han tenido un subidón de nivel evidente: Marruecos, Costa de Marfil, incluso Sudáfrica, y en el caso de esta última selección, estos son sus mejores hombres.

Ronwen Williams: El actual capitán del equipo y portero del Orlando Pirates.

El actual capitán del equipo y portero del Orlando Pirates. Lyle Foster: Delantero clave que juega en la Premier League con el Burnley.

Delantero clave que juega en la Premier League con el Burnley. Khuliso Mudau, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba: Jugadores importantes en la defensa y mediocampo.

Jugadores importantes en la defensa y mediocampo. Siyabonga Ngezana, Gift Links: Jugadores altamente valorados en la actualidad por su velocidad y aporte al ataque.

Sudáfrica en festejo de gol, durante la Fase de Grupos de la Copa Africana - Foto: AFP

Los mejores jugadores de Corea del Sur

Mismo caso con los equipos asiáticos, que desde hace unos años, su estilo de juego ofensivo es peligroso para cualquiera. Estos son los nombres más destacados.

Son Heung-min : El capitán y superestrella, es un extremo/delantero conocido por su velocidad, olfato goleador y habilidad para jugar en múltiples posiciones. Ícono y referente de la selección desde hace años.

: El capitán y superestrella, es un extremo/delantero conocido por su velocidad, olfato goleador y habilidad para jugar en múltiples posiciones. Ícono y referente de la selección desde hace años. Kim Min-jae : Un defensa central muy sólido, es un pilar defensivo para su selección y el Bayern Múnich, reconocido por su fuerza y capacidad de anticipación.

: Un defensa central muy sólido, es un pilar defensivo para su selección y el Bayern Múnich, reconocido por su fuerza y capacidad de anticipación. Lee Kang-in : Un centrocampista ofensivo talentoso y creativo, con visión de juego y capacidad para desequilibrar, actualmente en el PSG.

: Un centrocampista ofensivo talentoso y creativo, con visión de juego y capacidad para desequilibrar, actualmente en el PSG. Hwang Hee-chan: Un delantero potente y rápido, juega en el Wolverhampton de la Premier League, aporta una gran amenaza ofensiva.

Estas son las figuras de Corea del Sur; siguiente rival de México / Foto: Especial

