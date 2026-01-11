David Faitelson se ha convertido en una de las voces más fuertes en los medios deportivos de México. Gracias a su trayectoria, la exestrella de ESPN se ha ganado un lugar en los sitios más relevantes.

Con un estilo crítico y en ocasiones polémico, Faitelson ha hecho de sus redes sociales una herramienta para expresar su opinión sobre distintos temas más allá de los deportivos, algo que no han hecho sus compañeros en Televisa ni de otras cadenas.

La muestra más reciente de ello generó un gran debate en plataformas digitales, cuando Faitelson se lanzó contra Paco González, excompañero en TV Azteca y quien ahora trabaja en TUDN para Estados Unidos, a quien le dejó un mensaje tras una opinión en el arranque del Clausura 2026.

David aprovechó un comentario de González sobre el América y su historia para rechazar sus palabras, y afirmó que era una blasfemia por la falta de conocimiento.

"Dice @pacogonzaleztv en plena transmisión que el mejor '10' en la historia del América ha sido Antonio Carlos Santos… ¡Qué blasfemia con el 'Maestro' Reinoso @Carlos8Reinoso a un lado! Reinoso era un '8' que jugaba de '10'… Y es el mejor futbolista en la historia del América…", escribió.

El comentario de Faitelson tuvo respuesta por parte del narrador, quien reconoció la trayectoria de Carlos Reinoso, pero estableció la diferencia en la posición dentro del campo.

"El Maestro @Carlos8Reinoso es el MEJOR '8' y además, como yo siempre le digo: 'EL MÁXIMO SÍMBOLO DEL AMERICANISMO'. Y el mejor extranjero que llegó al fútbol mexicano en todos los tiempos. Lo de Reinoso NO tiene discusión. OKAY".