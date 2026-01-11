La Copa del Mundo de 2026 ha iniciado su cuenta regresiva, con los días contados para ver el comienzo de la actividad en la cancha del Estadio Azteca, inmueble que recibirá el partido entre México y Sudáfrica.

El torneo de la FIFA, que se realiza por primera ocasión en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, ya tiene definidos los partidos tras el sorteo que se realizarán en cada sede en territorio mexicano.

Luego de esa ceremonia en Washington, que contó con los representantes de cada país, Samuel García, gobernador de Nuevo León, se volvió viral al asegurar —sin confirmar— que Países Bajos, uno de los equipos más sólidos en las eliminatorias, estaría en su entidad.

Las palabras del mandatario estatal fueron objeto de burlas, al día siguiente de ver a la FIFA enviar al equipo de Ronald Koeman al Grupo F, con sede en territorio estadounidense durante la fase de grupos.

A pesar de ello, García expresó que no pierde la fe de ver al equipo de Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Memphis Depay en tierras regias, y afirmó que pone en juego su sueldo para que eso ocurra.

"Este Mundial nos tiene que motivar a todos los neoleoneses a que nos vaya bien, porque cuando viene un Mundial hay mucho turismo, hay mucha derrama económica; a los negocios les va bien, los sueldos mejoran y las prestaciones también. Es una bola de nieve positiva. Y les apuesto mi sueldo de enero a que viene Holanda, ¡papá! ¿Quién le entra? Yo te apuesto a que sí viene Holanda", mencionó en un evento.

La única forma de que Países Bajos juegue en el Estadio BBVA de Monterrey es quedar como primer lugar del Grupo F, ya que se ha confirmado que el partido de dieciseisavos de final será entre el primer lugar del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C. Esa sería la única manera de que la 'Naranja Mecánica' dispute un juego en Nuevo León.