La incertidumbre sobre el futuro de Hirving Lozano crece tras confirmarse su salida del San Diego FC, donde no continuará en la temporada 2026 de la MLS.

El director deportivo Tyler Heaps anunció que el atacante mexicano de 30 años no entra en los planes del club, pese a haber sido su primer jugador designado en la campaña inaugural de 2025.

Lozano registró nueve goles en 27 partidos de temporada regular y dos más en playoffs, aunque terminó relegado al banquillo por un altercado en el vestuario.

Como agente libre, el exjugador de PSV y Napoli genera expectación en el mercado, y Chivas surgió como una opción atractiva para su regreso a la Liga MX. Sin embargo, el director técnico rojiblanco, Gabriel Milito, habló al respecto.

¿'Chucky' Lozano llegará a Chivas para jugar en la Liga MX?

El entrenador de las Chivas cerró la puerta a cualquier incorporación en esa posición durante el Clausura 2026.

Tras el triunfo 2-0 sobre Pachuca en el debut del torneo —con goles de Armando González y Daniel Aguirre—, Milito fue claro en conferencia de prensa.

“En esa posición estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Reconocemos la jerarquía, pero no necesitamos en esas posiciones. El plantel que conformamos tenemos una buena lectura entre jugadores de experiencia y jóvenes, que poco a poco irán adquiriendo experiencia y rodaje”, explicó.

El argentino enfatizó su confianza en la cantera rojiblanca: “Creo mucho en lo chicos jóvenes, quizá les falte experiencia, pero les sobra energía. De mi parte tengo que ayudar a su crecimiento, darles minutos, si están acá es para participar”.