TV Azteca sorprende al mercado deportivo mexicano al anunciar la adquisición de los derechos de transmisión del Brasileirao, la máxima categoría del futbol brasileño, para el territorio nacional a partir de 2026.

La televisora del Ajusco busca fortalecer su oferta de futbol internacional y competir directamente con Televisa, que domina gran parte del panorama deportivo en México.

Tras el éxito obtenido con la transmisión de la Saudi Pro League, TV Azteca apuesta ahora por una de las ligas más atractivas y competitivas del continente americano.

No es casualidad que elijan refrescar su catálogo con este torneo. El objetivo es ofrecer una alternativa para los aficionados que desean ver a las grandes estrellas del continente sin depender siempre de las opciones tradicionales.

La noticia ha tomado fuerza: el Brasileirao será transmitido en México por TV Azteca Deportes Network, el canal de paga especializado en deportes de la empresa.

Esta plataforma busca ganar terreno tanto en la televisión tradicional como en el mundo digital.

El Brasileirao destaca por su intensidad, estadios vibrantes y por ser cuna constante de talento mundial.

Figuras como Neymar, Gabigol y las nuevas joyas que Brasil exporta cada temporada forman parte de una competencia considerada por muchos como una de las mejores ligas de América y una de las más competitivas del planeta.

Con este movimiento, TV Azteca equilibra la balanza frente a la competencia, ofreciendo un producto de nicho con calidad técnica y deportiva indiscutible.