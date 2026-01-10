La Selección Mexicana ostenta un privilegio único en la historia de la Copa del Mundo: ha participado en siete partidos inaugurales y en 2026 sumará un octavo, se convertirá en la selección con más aperturas del torneo.

Todo comenzó en Uruguay 1930, cuando México protagonizó el primer partido de la historia mundialista junto a Francia. En el estadio Pocitos, el Tricolor cayó 4-1; Lucien Laurent marcó el primer gol del torneo a los 19 minutos, mientras Juan Carreño descontó para los mexicanos dirigidos por Juan Luque de Serrallonga.

Tras 20 años de ausencia por la Segunda Guerra Mundial, México regresó al rol inaugural en Brasil 1950. Ante más de 80 mil espectadores en el Maracaná, la anfitriona goleó 4-0 al Tri, que terminó eliminado en fase de grupos.

La mala racha continuó en Suiza 1954, donde Brasil repitió la goleada (5-0) en Ginebra. En Suecia 1958, el anfitrión venció 3-0 en el Rasunda Stadium. Para Chile 1962, Brasil —campeón defensor— impuso 2-0 en Viña del Mar.

El momento más esperado llegó en México 1970, como local. El 31 de mayo, en el Estadio Azteca, ante 107 mil aficionados, el Tri empató con la Unión Soviética en un duelo sin goles.

Tras décadas sin inaugurar (debido al cambio de formato que priorizaba al campeón defensor), México volvió en Sudáfrica 2010. En Soccer City, empató 1-1 con los anfitriones; Siphiwe Tshabalala adelantó a Sudáfrica, pero Rafael Márquez igualó.

En total, cinco derrotas, dos empates, solo dos goles anotados (Carreño y Márquez) y 18 recibidos.

El Tricolor nunca ha ganado un partido inaugural. Ahora, con el Mundial 2026 en casa —coorganizado con Estados Unidos y Canadá—, México enfrentará nuevamente a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, reeditando el duelo de 2010.

El Tri buscará romper la maldición y estrenar victoria en estas ceremonias históricas ante su gente.

¿Cómo le ha ido al Tricolor en las inauguraciones de los Mundiales?

Estos son los resultados de la Selección Mexicana en las siete jornadas inaugurales de la Copa del Mundo de las que ha sido participe:

Uruguay 1930: Francia 4-1 México

Brasil 1950: Brasil 5-0 México

Suiza 1954: Brasil 4-0 México

Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Chile 1962: Brasil 2-0 México

México 1970: URSS 0-0 México

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

México entonces tiene cinco derrotas, un par de empates y aún no conoce la victoria en jornada inaugural. El tricolor suma apenas dos goles y ha recibido 18 tantos en estos partidos.