Javier Hernández volvió a ponerse en el centro de la conversación, pero esta vez no por polémica ni por fallas en la cancha, sino por su regreso al trabajo físico con un video que él mismo compartió en redes sociales.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana publicó un clip donde se le ve sometido a una sesión intensa de entrenamiento, con ejercicios de fuerza, resistencia, uso de pesas, bandas elásticas y pruebas físicas que reflejan su intención de no dejar su forma física al azar, aun cuando por ahora se encuentra sin equipo.

Chicharito Hernández reapareció luego de su salida de Chivas y sorprendió al practicar otro deporte

¿Qué subió Chicharito a Instagram?

El video, grabado en inglés con entrenadores fuera de México, muestra a Hernández en rutinas exigentes y, al final, una frase que ha resonado entre sus seguidores: “Don’t quit, keep going” (No te rindas, sigue adelante).

La publicación cobra relevancia en un contexto complicado para el delantero. Tras una segunda etapa irregular con Chivas, marcada por pocos goles, múltiples lesiones y la fallida escena del penalti que dejó fuera al Rebaño de las Semifinales del Apertura 2025, Hernández quedó sin contrato y sin club en este inicio de 2026.

Además del entrenamiento, en los últimos meses han surgido rumores sobre su futuro fuera de las canchas. Una de las posibilidades que se ha filtrado es que Hernández podría integrarse a ESPN como analista para el Mundial 2026, como parte de la cobertura junto a nombres como Álvaro Morales, José Ramón Fernández y Sergio Dipp, aunque nada se ha confirmado oficialmente.

