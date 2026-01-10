Rafa Márquez no es una voz cualquiera cuando se habla de historia en el futbol mexicano. Es para muchos, el mejor defensor que ha dado el país, cinco veces mundialista, capitán del Tri, campeón de Champions League con el Barcelona y líder de una generación que puso a México en otra vitrina a nivel internacional.

Y ahora volvió a generar conversación al revelar su Top 5 histórico de futbolistas mexicanos, una lista que refleja su visión de lo que significa trascender como jugador tricolor, no solo talento, sino liderazgo, constancia y momentos decisivos. ¿Se puso a si mismo?

¿Quiénes son los 5 mejores jugadores en la historia de México?

Para Rafa Márquez, los cinco mejores jugadores en la historia de México son:

Carlos Salcido: jugador conocido por su polivalencia, carácter y presencia en mundiales y clubes de alto nivel.

jugador conocido por su polivalencia, carácter y presencia en mundiales y clubes de alto nivel. Andrés Guardado : símbolo de longevidad, capitán durante más de una década y ejemplo de profesionalismo en Europa.

: símbolo de longevidad, capitán durante más de una década y ejemplo de profesionalismo en Europa. Javier “Chicharito” Hernández: el máximo goleador histórico de la Selección y un delantero que triunfó en escenarios top, en clubes como Real Madrid y Manchester United.

el máximo goleador histórico de la Selección y un delantero que triunfó en escenarios top, en clubes como Real Madrid y Manchester United. Cuauhtémoc Blanco: el talento distinto, el jugador de barrio que se hizo leyenda con personalidad, calidad y goles inolvidables.

el talento distinto, el jugador de barrio que se hizo leyenda con personalidad, calidad y goles inolvidables. Hugo Sánchez: el mexicano más grande en Europa, cinco veces Pichichi, ícono del Real Madrid y referente mundial.

La lista, dicha por alguien que compartió cancha con varios de ellos y que también escribió su propio nombre con letras doradas, inevitablemente abre el debate. Pero cuando viene del “Káiser”, es una buena referencia de lo que para él representa la grandeza en el futbol mexicano.

