El talento joven y la ambición mundialista no solo están en Gilberto Mora, sino también en la visión que tienen sus compañeros sobre cómo debe armarse la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Tras el empate sin goles entre Xolos y América en la Jornada 1 del Clausura 2026, Mora sorprendió con una declaración que sacudió el entorno del futbol nacional: le abrió las puertas a Álvaro Fidalgo para jugar el Mundial con México.

Gilberto Mora fue integrado al Top 100 de figuras a seguir en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Lee también El Estadio Azteca presenta nuevos colores y cambios importantes rumbo a su reapertura

¿Qué dijo Gilberto Mora sobre Álvaro Fidalgo?

“Fidalgo es un gran jugador y si tiene que ir al Mundial, pues ahí nos juntamos él y yo”, dijo el juvenil de 17 años de edad en entrevista para FOX Sports después del partido. Con esa frase, Mora no solo elogió al mediocampista español naturalizado mexicano, sino que dio un mensaje de cara al gran objetivo del año del Tri, que es hacer una gran Copa Mundial.

La joya mexicana puede considerar que el futbol técnico y creativo que aporta un jugador como Fidalgo puede ser complementario al estilo y crecimiento que él mismo ha experimentado, especialmente en un equipo de Javier Aguirre que tendrá la exigencia más alta que nunca.

Por su parte, el mediocampista del América ha expresado su deseo de vestir la camiseta mexicana, y ya cumple con los requisitos para ser elegible en 2026 tras completar el proceso de naturalización y residencia en el país.

El propio entrenador del Tri, el 'Vasco', ha abierto la puerta a su convocatoria y se espera que pueda integrarse al equipo en los microciclos previos al Mundial.

Álvaro Fidalgo. FOTO: Imago7

Si Fidalgo logra consolidarse y aportar creatividad en el mediocampo, su inclusión podría combinar lo mejor de la Liga MX, con Mora, que ya pinta para ser una de las figuras mexicanas a seguir durante el certamen internacional.

Lee también Obed Vargas, con ilusión de llegar al Mundial 2026 con la Selección Mexicana