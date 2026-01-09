Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, los futbolistas mexicanos buscan llenarle el ojo a Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, con el fin de poder ganarse un lugar en la lista final para este torneo de naciones.

Obed Vargas es uno de los jugadores del Tri que busca amarrar su llamado a la competencia que paralizará al mundo en los meses de junio y julio.

El mediocentro del Seattle Sounders tiene un camino complicado para lograr meterse a la lista final del Vasco, ya que en su posición hay una gran competencia interna, la cual él considera le ayuda a crecer.

Lee también: Selección brasileña enfrentará en marzo a Francia y Croacia en Estados Unidos como preparación para el Mundial

"Es un orgullo, es un privilegio estar ahí y creo que también la gente que está ahí te ayuda mucho más a liberarte, a sentirte bien y sacar lo mejor de ti", mencionó para TUDN el joven de 20 años.

Obed Vargas, durante un partido con la Selección Mexicana. FOTO: IMAGO7

La siguiente Copa del Mundo comienza el 11 de junio, pero la lista definitiva de convocados saldría alrededor de mes o mes y medio antes, por lo que Obed todavía tiene un plazo grande para entrar a la misma.

"Yo creo que sí (hay tiempo para entrar en la convocatoria), hasta que no den la lista no voy a decir que no, en el mediocampo hay grandes futbolistas, hay muchos jugadores, es la posición en la que hay más jugadores compitiendo".

Lee también: ¿Quién es el jugador más joven en jugar un Mundial con el Tri? ¿Gilberto Mora podría romper el récord?

Hasta este punto, el nacido en Alaska cosecha un total de 32 minutos con la Selección Mexicana mayor, a la que llegó tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20 del 2025.