En el Mundial 2026, Javier Aguirre vivirá su tercer etapa con la Selección Mexicana en este torneo internacional, luego de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

La primera vez que Aguirre asumió la dirección técnica del Tri fue rumbo al Mundial de Corea-Japón, cuando tomó al equipo en plena eliminatoria y lo clasificó como líder de grupo. En esa Copa, el Tri terminó primero en el Grupo G con victorias sobre Croacia y Ecuador y un empate ante Italia, aunque cayó en octavos de final ante Estados Unidos.

Javier Aguirre recuerda con mucha tristeza la eliminación de México en el Mundial del 2002. Foto: Especial.

Lee también Rafa Márquez eligió a los 5 mejores jugadores en la historia de México; ¿Se incluyó?

Su segunda experiencia mundialista con México fue en Sudáfrica, donde el Tri superó la fase de grupos con triunfos importantes, uno sobre Francia, pero terminó eliminada por Argentina en octavos de final.

La historia de la gorra abajo, del enojado Javier Aguirre, con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 / FOTOS: Capturas de Pantalla

Ahora, con la selección como anfitriona junto a dos países más, Aguirre buscará superar esa barrera que lo ha acompañado en ambas Copas: avanzar más allá de los octavos de final y alcanzar los ansiosos Cuartos.

En su tercera etapa al frente del Tri, el Vasco ya ha dejado huella: ganó la Copa Oro 2025 y la Nations League de la CONCACAF, lo que lo convirtió en el técnico más ganador en la historia de la Selección Mexicana.

También fue incluido en el Top 10 de mejores entrenadores de selecciones nacionales en 2025, junto a nombres como Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, un reconocimiento que valida su trabajo al frente del Tri.

Aguirre también rompe otra racha: será el primer técnico mexicano en dirigir al Tri en un Mundial desde Miguel Herrera en Brasil 2014, después de dos ediciones donde el banquillo estuvo en manos extranjeras.

Lee también Gilberto Mora lanza mensaje a Fidalgo que sorprende en la Selección Mexicana para el Mundial 2026