Guadalajara inició con el pie derecho el Clausura 2026 al vencer 2-0 a los Tuzos del Pachuca en la Jornada 1, disputada en el Estadio Akron ante su afición.

El protagonista fue Armando González. Sí... ¡La 'Hormiga'! quien se estrenó como goleador en el semestre apenas al minuto 17.

Lee también: Selección Mexicana: ¿Cómo le ha ido al Tricolor en las inauguraciones de los Mundiales?

La jugada nació de una genialidad colectiva: Richard Ledezma mandó un pase filtrado entre los defensores del Pachuca para la llegada por sorpresa de Brian Gutiérrez, quien impactó buscando habilitar a Armando González.

Un desvío de un defensor dejó la pelota a merced de La Hormiga, que solamente la mandó a guardar. Con este tanto, el juvenil atacante demostró que mantiene el nivel que lo llevó a proclamarse campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 dianas, consolidándose como el mejor goleador mexicano de la Liga MX en ese momento.

🚨🤯 GOOOL DE ARMANDO ‘HORMIGA’ GONZALEZ EN EL PRIMER PARTIDO DEL AÑO!



PRIMERA ASISTENCIA DE BRIAN GUTIERREZ PARA EL CAMPEON DE GOLEO! 🐐



pic.twitter.com/rscEquO9Gm — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 10, 2026

Chivas dominó el primer tiempo con un auténtico baile a los hidalguenses, mientras que en la segunda parte controló las acciones sin mayores apuros.

Los contados intentos fallidos del Pachuca no pusieron en riesgo la portería rojiblanca.

El segundo gol llegó por conducto de Daniel Aguirre, sellando una impecable exhibición que ilusiona al Rebaño Sagrado con superar con creces lo hecho en el torneo anterior.

El estreno de 'La Hormiga' González envía un mensaje indirecto, pero claro al técnico de la Selección Mexicana, Javier 'Vasco' Aguirre: quiere estar en la lista final para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con su olfato goleador, el delantero de 22 años se perfila como una pieza clave para las aspiraciones del Tri en la justa mundialista. Mientras que el Guadalajara ahora mira con optimismo el resto del torneo, donde las esperanzas de trascender pasan en gran medida por los botines de su juvenil estrella.