El futbol mexicano regresó con fuerza este viernes 9 de enero en el Estadio El Encanto, donde el Mazatlán FC recibió al FC Juárez en el arranque de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026.

El duelo terminó con victoria para los Bravos por 2-1, gracias a los goles de Francisco Nevárez y Denzell García, mientras que Facundo Almada descontó para los locales.

Los dirigidos por Pedro Caixinha mostraron solidez y se llevaron los tres puntos en un partido marcado por errores defensivos de los Cañoneros, que deberán ajustar rumbo a las siguientes fechas.

Sin embargo, el verdadero protagonista del día no estuvo en la cancha, sino en la cabina de transmisión de Azteca Deportes.

Luis Roberto Alves "Zague", exfutbolista y analista habitual de la empresa del Ajusco junto a Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis García, se vio en aprietos al realizar el resumen de la actividad deportiva durante el medio tiempo del encuentro.

En un segmento de poco más de dos minutos, el exdelantero del América cometió múltiples equivocaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Zague se mostró nervioso al describir las imágenes y, lo más llamativo, cambió nombres de equipos, en especial cuando se refirió al Getafe como "Guetapo", un desliz que desató carcajadas y burlas instantáneas entre los usuarios.

Los resúmenes de Zague son una joya pic.twitter.com/G6GLUA9CyS — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) January 10, 2026

Aún así, los aficionados demostraron que Zaguito es uno de sus consentidos y optaron por el humor en lugar de la crítica dura, destacando lo "divertido" del incidente.

Lejos de quejarse, la afición convirtió los errores en tendencia, burlándose de forma ligera de los tropiezos del examericanista.