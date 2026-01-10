El cantante colombiano Yeison Jiménez perdió la vida al accidentarse en una avioneta en la que viajaba en una zona rural del departamento de Boyacá, lo que llenó de consternación al mundo del entretenimiento ya hasta del deporte mexicano.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Lee también: ¿'Chucky' Lozano llegará a Chivas? Milito habló sobre la posibilidad de fichar al atacante

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

"El Gobierno de Boyacá (...) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.

VIDEO PREVIO A LA TRAGEDIA 🚨



En redes sociales comenzó a circular un video de la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez, grabado minutos antes del fatal accidente. Las imágenes, que hoy estremecen a sus seguidores, muestran la aeronave sin imaginar el trágico destino que le… pic.twitter.com/Xr6ZDp13aO — NotiCali (@NotiCaliOficial) January 11, 2026

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

Futbolista mexicano reacciona al lamentable accidente del artista cafetalero

Uno de los personajes del deporte mexicano que lamentaron la muerte del cantante colombiano tras el fatal accidente, fue el futbolista de los Rayados de Monterrey, Carlos Salcedo, quien expresó sus condolencias a través de las redes sociales.

"Increíble, pronta resignación para sus seres cercanos!", escribió el defensor del conjunto regiomontano en una publicación compartida en las cuenta de instagram del cantante colombiano.