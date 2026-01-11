Diego Godín, referente por más de una década de la selección de Uruguay, fue un central con mucha jerarquía a lo largo de su carrera, donde se consolido en la élite mundial con el Atlético de Madrid.

El exdefensor era caracterizado por su juego aguerrido, garra charrúa y por su liderazgo, era una voz autorizada dentro del campo. Ahora, fuera de este, su opinión futbolística pesa porque lo respalda lo hecho en la cancha.

Recientemente, se le preguntó a Godín sobre sus candidatos para levantar el trofeo de la Copa del Mundo en 2026, a lo que contestó sin dudar a dos selecciones particularmente.

¿Quién va a ser campeón del mundo, según Diego Godín?

Hipotéticamente, Uruguay se mediría a Argentina en dieciseisavos de final, si es que los argentinos terminan como primeros de grupo, y los charrúas en segundo, (porque comparten con España).

"Argentina está en buen momento... yo creo que con España son las grandes candidatas a priori para pelear por el título", aseveró para DSPORTS.

Sin embargo, Godín no descarta que sus compatriotas den pelea en la Copa del Mundo: "Si los muchachos (selección uruguaya) llegan en un buen nivel, van a hacer un buen Mundial", sentenció.

“ARGENTINA Y ESPAÑA SON LAS MÁS GRANDES CANDIDATAS”



🎙️ Diego Godín eligió a sus selecciones favoritas para el #MundialEnDSPORTS.



📌 Además, habló sobre un posible cruce con Uruguay.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/2OpGv8V1bH — DSPORTS (@DSports) January 8, 2026

