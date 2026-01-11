Diego Godín, referente por más de una década de la selección de Uruguay, fue un central con mucha jerarquía a lo largo de su carrera, donde se consolido en la élite mundial con el Atlético de Madrid.

El exdefensor era caracterizado por su juego aguerrido, garra charrúa y por su liderazgo, era una voz autorizada dentro del campo. Ahora, fuera de este, su opinión futbolística pesa porque lo respalda lo hecho en la cancha.

Recientemente, se le preguntó a Godín sobre sus candidatos para levantar el trofeo de la en 2026, a lo que contestó sin dudar a dos selecciones particularmente.

Lee también

¿Quién va a ser campeón del mundo, según Diego Godín?

Hipotéticamente, Uruguay se mediría a Argentina en dieciseisavos de final, si es que los argentinos terminan como primeros de grupo, y los charrúas en segundo, (porque comparten con España).

"Argentina está en buen momento... yo creo que con España son las grandes candidatas a priori para pelear por el título", aseveró para DSPORTS.

Sin embargo, Godín no descarta que sus compatriotas den pelea en la Copa del Mundo: "Si los muchachos (selección uruguaya) llegan en un buen nivel, van a hacer un buen Mundial", sentenció.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

La afición de Monterrey estalla contra Hugo González tras el duelo con Rayados

Lo viral

La afición de Monterrey estalla contra Hugo González tras el duelo con Rayados
David Faitelson explota contra excompañero en TV Azteca por opinión en plena transmisión: "¡Qué blasfemia!"

Lo viral

David Faitelson explota contra excompañero en TV Azteca por opinión en plena transmisión: "¡Qué blasfemia!"