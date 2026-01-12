En el futbol moderno, el mercado y las transferencias también hablan sobre tu nivel en la cancha. Y cuando se revisan los números de traspasos, hay una lista que confirma qué jugadores mexicanos han sido realmente valorados en el plano internacional

Estos son los que más dinero han generado a lo largo de sus carreras, ya sea por Europa o incluso en la Liga MX.

Chucky Lozano festejando su gol con el PSV ante el Zwolle / FOTO: Twitter @PSV

¿Quiénes han sido los mexicanos más caros de la historia?

En la cima aparece Hirving 'Chucky' Lozano, quien encabeza el ranking con 85 millones de dólares movidos en fichajes, producto de sus pasos por Pachuca, PSV, Napoli y su más reciente etapa en la MLS. Su proyección en Europa y su impacto inmediato lo convirtieron en una de las exportaciones más caras del futbol mexicano.

Muy cerca está Raúl Jiménez, con 79.9 millones de dólares, impulsado principalmente por su traspaso récord al Wolverhampton y su consolidación en la Premier League, donde se convirtió en referente ofensivo y uno de los delanteros mexicanos más respetados en Inglaterra.

Foto: AP / Statiskicks

El tercer lugar es para Javier Hernández, con 56.6 millones de dólares, resultado de su histórico paso por clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y LA Galaxy. Ningún mexicano ha vestido tantas camisetas de peso en Europa como él.

En cuarto sitio aparece Edson Álvarez, con 53 millones, tras su salida del América, su consolidación en el Ajax y su posterior llegada al West Ham, y su más reciente ficha por el Fenerbahce de Turquía.

El top cinco lo cierra Rodolfo Pizarro, con 30 millones de dólares, quien es un caso particular, pues todo ese dinero se movió entre la Liga MX y la MLS, sin necesidad de dar el salto a Europa, reflejo del valor que tuvo en su mejor momento con Chivas, Monterrey e Inter Miami.

Rodolfo Pizarro, la nueva esperanza ofensiva del Mazatlán FC. Fuente: Instagram

