El torneo Clausura 2026 de la Liga MX arrancó el pasado fin de semana con el inicio de la Jornada 1, y sin dar respiro alguno, se continuó con la actividad de la fecha doble, donde ya se dieron varias sorpresas.

Sin lugar a dudas, como es costumbre, la atención se ha centrado en los cuatro grandes del futbol mexicano: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas; sin embargo, los que ya dieron de que hablar son las Águilas que ya sufrieron su primera baja del torneo y eso que apenas inició.

Mientras Chivas arrancó con fuerza al sumar dos victorias consecutivas ante Pachuca y Juárez, Cruz Azul cayó ante León y Pumas apenas rescató un empate 1-1 frente a Querétaro, las Águilas ofrecieron un pálido empate sin goles contra Xolos en el Estadio Caliente.

Este miércoles, el equipo de Coapa recibe al Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes con la urgencia de sumar sus primeros tres puntos. Sin embargo, más allá del terreno de juego, el club azulcrema enfrenta un golpe.

Una pieza clave en la identidad y la pasión americanista puso punto final a su etapa como integrante de la institución azulcrema. Esta ausencia no se siente en la cancha, pero sí en la atmósfera que envuelve cada partido del equipo.

La baja afecta directamente a los aficionados, tanto en el estadio como a través de las transmisiones. Se trata de una figura que acompañó los últimos años del club, desde títulos hasta celebraciones masivas.

¿Quién es la pieza que fue baja del América en este inicio del Clausura 2026?

La voz que anunció campeonatos, cantó alineaciones a coro y trató de llenar de emoción a los americanistas ya no estará presente. Se trata de la locutora Nina Cervantes, que fue la primera voz femenina oficial del América, tanto en sus equipos varoniles y femeniles, quien anunció su salida a través de sus redes sociales.

"Entré como voz…y salgo como la más grande #AMERICANISTA. Sí, hoy dejo de trabajar en el #ClubAmerica y cierro una etapa muy importante en mi vida profesional. Agradezco profundamente a @clubamerica y @americafemenil por los años, los aprendizajes, la enorme confianza que depositaron en mí y los momentos que llevaré conmigo por siempre", escribió de inicio la locutora en su cuenta e Instagram.

En su emotiva despedida, recordó los campeonatos, los goles cantados y los anuncios en múltiples ocasiones.

"Cada copa ganada, cada gol cantado, todos los reconocimientos entregados a jugadores y jugadoras, el tricampeonato, cantar las alineaciones a coro en el estadio, “Mi Mayor Anhelo”, anunciar en ocho ocasiones a mis poderosas Águilas campeonas, sin duda está tatuado en mi corazón. No solo por haber sido la primera voz #femeNINA del Club América y, a consecuencia de ello, en cinco estadios de futbol, sino por haber vivido un América de época", añadió.

"Los ciclos se cumplen y a veces es necesario escuchar hacia dónde te llama la vida. Hoy, nuevos proyectos requieren toda mi energía y enfoque; un nuevo camino está por caminar y hacia allá voy. GRACIAS a quienes formaron parte de este viaje y a quienes lo acompañaron desde el estadio, la pantalla o el corazón. Lo vivido se honra, lo que viene se abraza", finalizó para despedirse.