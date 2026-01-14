El Estadio Olímpico Benito Juárez fue testigo de dos momentos inolvidables en el duelo entre FC Juárez y Chivas por la jornada 2 del torneo Clausura de la Liga MX.

El más comentado en redes no fue precisamente el gol del triunfo, sino un peculiar grito que irrumpió durante los honores a la bandera previo al silbatazo inicial.

En lo deportivo, Chivas mantuvo su paso perfecto al imponerse 0-1 en la frontera.

El juvenil Yael Padilla marcó el tanto de la victoria en el cuarto minuto del tiempo agregado con un disparo cruzado desde los linderos del área que batió a Sebastián Jurado.

El arquero de Bravos había sido la figura del encuentro con tres intervenciones clave en el complemento, pero no pudo evitar la derrota en la última jugada.

Previo al gol, el partido tuvo polémica: en la compensación de la primera mitad, el árbitro Adonaí González pitó penal a favor de Chivas por una falta sobre Armando González, pero el VAR rectificó al detectar posición adelantada del delantero rojiblanco.

Con este resultado, el Rebaño Sagrado suma seis unidades y lidera la tabla, mientras que Juárez se queda con tres puntos en la octava posición.

¿Cómo fue el grito del aficionado que robó reflectores en el Juárez vs Chivas?

Mientras los integrantes del ejército mexicano realizaban la ceremonia de honores a la bandera, un aficionado soltó a todo pulmón: "¡Viva México, cab...!".

El grito resonó en todo el recinto y fue captado perfectamente por las cámaras de TV Azteca, provocando carcajadas entre las gradas y una ola de reacciones en redes sociales. El momento se robó las miradas y generó una gran reacción del resto de los aficionados presentes.