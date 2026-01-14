La carrera de Hirving Lozano ha estado marcada por un talento innegable y episodios de controversia que han generado titulares tanto en Europa como México y Estados Unidos.

A sus 30 años, el seleccionado mexicano vive un momento complicado en su trayectoria tras el anuncio del San Diego FC de que no entra en los planes deportivos para la temporada 2026. Y es que el equipo californiano dio a conocer su intención de prescindir del jugador pese a su aporte en el terreno de juego.

Lozano, fichado como una figura estelar dentro de la franquicia desde el PSV Eindhoven, protagonizó problemas internos que lo relegaron en la recta final.

Lee también: Obed Vargas revela el motivo por el que decidió jugar con México en lugar de Estados Unidos

En octubre de 2025, roces con el entrenador Mikey Varas lo dejaron fuera del equipo titular previo a la postemporada, incluyendo un incidente reportado como un conflicto verbal en el vestidor.

Aunque se disculpó públicamente y regresó en playoffs (como suplente), la directiva, encabezada por el director deportivo Tyler Heaps, confirmó que el club de la MLS no tenía la intención de continuar su vínculo con el jugador.

Esta decisión dejaría al 'Chucky' sin club a cinco meses del Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá. El futuro del atacante está en el aire. Y es que el reportero Fabrizio Romano actualizó que Lozano "no planea ni quiere salir" del San Diego FC en esta ventana de transferencias, lo que complica una salida amistosa.

¿Cuáles son las polémicas en las que ha estado envuelto el seleccionado mexicano?

Esta no es la primera vez que Lozano se ve envuelto en polémicas. En junio de 2020, con el Napoli, Gennaro Gattuso lo echó de un entrenamiento por mostrarse "sin ganas".

El técnico italiano explicó en RAI: "No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100 por ciento no es un problema si se queda en el vestuario o si va (al entrenamiento). No hay rencor y hoy es un nuevo día. Saben que quien quiera que salga al campo, cuando silbo, quiero gente que vaya a mil por hora, no dejo que nadie arruine un entrenamiento".

Otro episodio ocurrió bajo Luciano Spalletti: en un partido ante Torino, Lozano entró de cambio al 59' pero fue sustituido 30 minutos después por un defensor para proteger la ventaja.

El mexicano se fue directo al vestidor pese a que Lorenzo Insigne le pidió quedarse en el banquillo. Spalletti comentó: "Lozano hoy hizo lo que tenía que hacer, solo que el juego me obligaba a hacer ese cambio. Estoy lo siento mucho, espero que lo haya entendido. Entiendo su reacción y como futbolista yo hubiera hecho lo mismo, es decir, hubiera disparado directo al vestuario. Cuando regresamos felicitó al equipo. Tengo cinco cambios y remplazo a quien yo quiera".

Además, en una entrevista, Lozano expresó su deseo de ir a un "club más grande", lo que desató críticas de la afición napolitana.

Respondió en Instagram: "Vivo en Nápoles, mis hijos crecen, aprenden y hacen amigos en Nápoles, las amigas de mi mujer son Napolitanas, mis vecinos y amigos son Napolitanos. Me debo a la afición Napolitana y encuentro en su lealtad el motivo suficiente para dejar el alma, vida y corazón en la cancha".