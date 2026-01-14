Obed Vargas tenía 18 años de edad cuando tomó una de las decisiones más drásticas en su vida, pero lo hizo con “el corazón”.

El volante representó a las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Estados Unidos, su país de nacimiento, hasta que prefirió cambiar de federación. Desde pequeño, soñaba con portar la camiseta tricolor.

¿Qué dijo Obed Vargas sobre su sentir hacia la Selección Mexicana?

“Fue relativamente fácil para mí tomar la decisión. Suena un poco feo, porque jugué con Estados Unidos en juveniles, pero creía que ya no era lo correcto. Desde niño, me sentía representado por la Selección Mexicana; veía los Mundiales, apoyaba a México y me sentía parte”, reveló, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Obed aceptó sentirse “identificado con México”, a pesar de que no nació en territorio nacional, pero su ascendencia le permitió sentir ese amor, pasión y anhelo por defender al Tricolor.

“México es mi país, es el país donde salieron adelante mis papás y mis abuelos. Son mis raíces, donde creció toda mi familia. Representa una cultura con la que me identifico mucho, con la gente, el idioma y la comida; por eso, decidí jugar con México”, compartió.

Vargas recordó cómo fue su primer partido portando la camiseta tricolor. Sucedió el 16 de octubre de 2024 y, aunque jugó solamente siete minutos, se sintió “muy bien” y se motivó “para querer más”.

“Fue un debut soñado, muy bonito. Mis papás estuvieron en el estadio y fue la mejor parte, porque pudieron vivir el momento en el que su hijo pisó el campo con la playera de la Selección Mexicana. Fue justo contra Estados Unidos y les ganamos por primera vez en un largo tiempo”, mencionó.