Faltan menos de tres meses para que el Estadio Azteca, ahora conocido como Banorte, reabra sus puertas. La reinauguración está programada para el 28 de marzo de 2026 con el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, un duelo cargado de expectativa por la posible presencia de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la participación del cinco veces Balón de Oro no está garantizada. La Federación Mexicana de Futbol intentó incluir una cláusula contractual que obligara al astro portugués a jugar, pero la Federación Portuguesa rechazó la petición, argumentando que la decisión corresponde al entrenador Roberto Martínez y al cuerpo técnico.

Aunque ambas selecciones llegarán con planteles fuertes durante la Fecha FIFA de marzo, la asistencia de Ronaldo permanece como una incógnita a menos de dos meses del encuentro.

Paralelamente, los trabajos de remodelación avanzan a marchas forzadas en el inmueble de la calzada de Tlalpan.

¿Cuál es el último gran avance en las remodelaciones del Estadio Azteca?

Fotografías compartidas por la cuenta de X @MX ESTADIOS revelan avances significativos en las tribunas: las nuevas butacas ya lucen en la zona baja con la palabra "Banorte" visible, patrocinador que da nombre al recinto.

Los asientos destacan por una combinación de colores rojo, blanco y gris, predominando el rojo en las áreas inferiores y gris con detalles blancos en las superiores, un cambio que rompe con la combinación anterior donde lucía especialmente las tonalidades del América.

Estadio Azteca al día.

13 De enero 2026. pic.twitter.com/zHZeztl5YE — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) January 13, 2026

Cabe señalar que este nombre comercial se modificará durante la Copa del Mundo 2026, ya que la FIFA prohíbe patrocinadores en los estadios, por lo que el inmueble se denominará Estadio Ciudad de México.

Así pues, el Coloso de Santa Úrsula se prepara para ser protagonista en el Mundial: albergará cinco partidos, incluido el inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio. También recibirá Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio, México vs rival por definir (ganador de repechaje UEFA) el 24 de junio, un dieciseisavos de final el 30 de junio y un octavos de final el 5 de julio.