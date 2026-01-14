La FIFA ha recibido más de 500 millones de solicitudes durante la tercera y última fase de venta de boletos para la Copa Mundial 2026, estableciendo un nuevo récord histórico para el organismo rector del futbol.

De acuerdo con información de ESPN, esta es la esta cifra extraordinaria para los 104 partidos del torneo que se disputará en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá).

En esta fase de "sorteo aleatorio", abierta del 11 de diciembre al 13 de enero, los aficionados de 212 países pudieron solicitar hasta 40 boletos por usuario, con un máximo de 4 por partido.

Lee también: El curioso grito de un aficionado que robó reflectores en el Juárez vs Chivas

Sin embargo, la oferta disponible es de solo aproximadamente 1 millón 754 mil tickets, lo que deja probabilidades cercanas al 0.35% de ser seleccionado en el sorteo.

Hasta el 29 de diciembre, la FIFA ya había reportado más de 150 millones de solicitudes, 30 veces superior a las entradas disponibles en ese momento. Cabe recordar que la oferta total del torneo rondará los 4 millones de boletos, de los cuales 2 millones ya se vendieron en las fases previas: la preventa para titulares de tarjetas Visa y la venta general antes del Sorteo del 5 de diciembre.

Entre los encuentros con mayor demanda destaca el México vs Corea del Sur del 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, que se posiciona en el Top 5 de partidos más solicitados.

La FIFA publicará los resultados oficiales del sorteo después del 5 de febrero, distribuyendo los boletos entre las más de 500 millones de peticiones, es decir, aproximadamente un ticket por cada 287 solicitudes a nivel global.