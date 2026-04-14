Katia Itzel García ya forma parte de la historia del arbitraje mexicano, pero está cerca de hacer todavía más historia.

La silbante mexicana fue designada por la FIFA para estar presente en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La originaria de la Ciudad de México será una de las seis mujeres que aparecieron en la lista del máximo organismo del futbol a nive mundial; aunque, será una de las dos centrales.

La egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será la primera árbitra tricolor que dirige un partido en una justa mundialista.

Sin embargoa, su designación ha generado opiniones divididas en los medios de comunicación.

En esta ocasión, Francisco Chacón fue el que decidió hablar sobre que Katia Itzel García apareciera en la lista de FIFA para el Mundial 2026.

"Desafortunadamente esto se ha convertido en una lucha de poderes de quien defiende a la árbitra solo por ser mujer, y los que no lo hacen se convierten automáticamente en misóginos, acá no se trata de género, se analiza desde la capacidad, con el único fin de dar un punto de vista de por qué es tan cuestionada su participación a una Copa del Mundo", publicó en sus redes sociales.

Para el actual analista de TV Azteca, la designación de la silbante "pareciera que va por cumplir con una cuota de genero disfrazada de equidad".

"Vamos a dejar fuera las opiniones personales de si es buena o mala árbitra, pues eso es una cuestión de apreciación y de gustos, aunque en la mayoría de sus partidos tiene problemas, vamos a lo tangible; Ella ha arbitrado 24 partidos en Primera División, para ser árbitro FIFA, te piden un mínimo de 40 partidos para poder ser candidato a tener un gafete internacional. Todos los árbitros que van al Mundial representando a su país han arbitrado finales en sus diferentes Ligas", puntualizó.

Además, Paco Chacón considera que Katia Itzel García "no tiene experiencia para competir con árbitros que le llevan muchos años al más alto nivel", ya que "le faltan recursos que sólo el tiempo los da".

"En México, arbitra juegos a modo, no está mal, así se debe de llevar el proceso de un árbitro que va empezando, el tema es que ella al estar considerada como árbitra suplente para un Mundial debería de tener finales de la Liga y haber arbitrado juegos de alto impacto y muchos juegos de Liguilla, así como lo han hecho todos y cada uno de los árbitros que han representado a México en los mundiales", señaló.

No obstante, el exárbitro aseguró que espera que la silbante pueda tener una destacada participación en la Copa del Mundo.

"Todo esto no es culpa de ella, pero así son los procesos de los árbitros a nivel mundial, y tampoco es culpa de ella que la hayan designado por una u otra cosa para la justa mundialista. Le deseo lo mejor, que disfrute su Mundial, que le vaya de la mejor manera, que gane experiencia para mejorar, que el día de mañana se convierta en mejor árbitra", finalizó.