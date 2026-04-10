La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este viernes a la árbitra mexicana Katia Itzel García, designada por la FIFA como una de las colegiadas que participarán en el Mundial de 2026, y destacó el impulso que su Gobierno busca dar a la participación de mujeres en el arbitraje y en el deporte en general.

“Muchas felicidades, (Katia) es una mujer que no solamente es una extraordinaria árbitra, sino también una mujer muy completa en todos los sentidos”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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La reacción de la gobernante mexicana se produce después de que la FIFA hiciera oficial a Katia Itzel García como parte del listado de árbitros designados como principales, asistentes y de video para el Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Katia Itzel García será la primera mujer mexicana en oficiar como árbitra central en un Mundial masculino, y será, junto con César Arturo Ramos Palazuelos, los dos representantes mexicanos que participarán como jueces centrales en la justa mundialista que arrancará en junio próximo.

“Muchas felicidades a Katia, ya estuvo aquí si recuerdan porque es parte del jurado de las jóvenes que van a participar para obtener el boleto 001 y representar a México en la inauguración”, apuntó.

¿Cuáles los las acciones que se están implementando para promover el arbitraje femenil?

La mandataria aprovechó para explicar las acciones que se están implementando para promover el arbitraje femenino, entre ellas la actualización de programas en la Escuela Nacional de Entrenadores.

“Estamos fortaleciendo para que se incentive el arbitraje, no solamente en futbol, sino en demás deportes”, señaló.

Explicó, asimismo, que contar con más y mejor formación de jueces y árbitros es clave para mejorar la competitividad internacional.

“Cuando nuestros atletas salen a competir a nivel internacional, sobre todo los que son de apreciación, como es el tema de clavados, si tenemos una fuerte capacitación y un mayor número de jueces árbitros, eso ayuda a que a la hora de competir, pues México tenga esa competitividad, no solamente en el área deportiva, sino en el arbitraje”, comentó.

Sheinbaum subrayó que la estrategia contempla un énfasis particular en incrementar la presencia de mujeres.

“Entonces sí está buscando justo más participación de las mujeres en el arbitraje en todos los deportes. Sí, por supuesto, en general, no solo en el arbitraje, sino en el deporte en general”, afirmó.

El partido inaugural del Mundial enfrentará el 11 de junio a México y Sudáfrica en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.