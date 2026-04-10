El conductor Adrián Marcelo vivió un momento plagado de sorpresa mientras realizaba entrevistas callejeras en Madrid.

Lo que parecía una charla casual con dos jóvenes que se encontró en las calles de la ciudad español se transformó en una anécdota memorable al descubrir que eran hijas del entrenador argentino Matías Almeyda.

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Durante la plática, las jóvenes, hijas del ex entrenador de las Chivas, comentaron que habían vivido en México, lo que despertó la curiosidad del creador de contenido.

La charla avanzó de manera natural hasta que una de ellas mencionó que su padre quería saludarlo.

Sin sospechar lo que ocurría, Adrián Marcelo aceptó el saludo y se acerco a la pantalla del teléfono móvil de una de las chicas; segundo acto: vino la sorpresa del polémico conductor al escuchar la voz del ex técnico del Guadalajara.

¿Qué fue lo que se dijeron Adrián Marcelo y el entrenador Matías Almeyda?

“¿Matías Almeyda es tu papá? No puedo creerlo. Hermano, lo que hiciste en Sevilla increíble, lástima... Te extrañamos en México, vuelve, eres un pilar”, expresó el conductor, visiblemente impactado por la situación.

La reacción no tardó en viralizarse debido a lo sorpresivo del momento.

Por su parte, Almeyda respondió de la misma manera y confesó que el gusta el trabajo del entrevistador.

“Siempre veo todos tus programas, me gustan mucho, te sigo...”, explicó el técnico.

El propio Adrián Marcelo calificó el episodio como un momento histórico dentro de su contenido digital, destacando lo inusual del encuentro.

“Esto es un hito en la historia de mi cápsula…”, comentó durante el video, que ya acumula varias de reproducciones.

Cabe recordar que Matías Almeyda tuvo un paso exitoso por el Guadalajara entre 2015 y 2018, etapa en la que logró múltiples títulos y dejó una huella importante en el futbol mexicano. Recientemente, el estratega dirigió al Sevilla FC, aunque su etapa concluyó hace algunas semanas.