La recuperación de Marcel Ruiz entró en una fase decisiva. El mediocampista del Toluca mantiene un proceso de rehabilitación que podría permitirle volver a las canchas con la mira puesta en el Mundial 2026.

El jugador sufrió una lesión el pasado 11 de marzo durante el enfrentamiento entre Toluca y San Diego FC en la Concacaf Champions Cup.

En un inicio, el diagnóstico apuntaba a una ruptura total de ligamento cruzado anterior, además de daño en el menisco medial de la rodilla derecha.

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Sin embargo, estudios posteriores confirmaron que la afectación fue parcial, lo que abrió la puerta a un tratamiento conservador.

Esta situación resultó clave para que el futbolista decidiera posponer la cirugía. Su fortaleza física y masa muscular han ayudado a reducir la gravedad del problema, lo que ahora permite un enfoque centrado en la rehabilitación.

En los últimos días, Marcel Ruiz ya ha realizado ejercicios con balón. Ha incrementado la intensidad de su trabajo y el siguiente paso será evaluar su respuesta ante condiciones reales de partido.

El principal objetivo es comprobar la estabilidad de la rodilla y determinar si puede soportar la exigencia del futbol profesional.

¿Cuándo podría reaparecer el mediocampista de Toluca y la Selección Mexicana?

El cuerpo técnico de Diablos Rojos contempla su posible reaparición en la Jornada 15 del torneo Clausura. El rival sería el América, un equipo que representa una prueba de alto nivel. Este escenario serviría como parámetro para medir su condición física y ritmo de juego.

Además, este encuentro podría influir en la decisión del seleccionador nacional, Javier Aguirre, quien tendrá la última palabra sobre su convocatoria a la Copa del Mundo. Si Ruiz logra responder de forma positiva, sus opciones de integrarse a la lista final aumentarán de forma considerable.

El mediocampista mantiene el optimismo. Su objetivo es claro: regresar a buen nivel y asegurar un lugar en la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo.