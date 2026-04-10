La Federación Mexicana de Futbol y la Real Federación Española de Futbol concretaron un acuerdo de colaboración enfocado en elevar el nivel del futbol en ambos países.

La firma tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde directivos de ambas instituciones destacaron la importancia de compartir conocimiento y experiencias para fortalecer sus estructuras deportivas.

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El convenio fue suscrito por el comisionado presidente de la FMF, Mikel Arriola, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, tras un recorrido por las renovadas instalaciones del CAR.

Este espacio, clave para el desarrollo de selecciones nacionales, fue uno de los puntos centrales que llamó la atención de la delegación española.

El acuerdo establece líneas de acción orientadas a la capacitación de entrenadores, árbitros y personal técnico, además del intercambio de mejores prácticas en áreas deportivas y administrativas.

También contempla visitas institucionales entre ambas federaciones, así como la posibilidad de organizar partidos de preparación entre selecciones varoniles y femeniles en el mediano y largo plazo.

Mikel Arriola destacó la relevancia del convenio para el crecimiento del futbol mexicano

“En la Federación Mexicana de Futbol nos enorgullece recibir en el CAR al presidente de la RFEF, Rafael Louzan, y al Director General, Manuel Lalinde. Agradecemos mucho su visita y la firma de este convenio que para el futbol mexicano es muy importante por la necesidad que tenemos de promover la capacitación, el desarrollo de las mejoras prácticas y la exportación de jugadores a Europa", expresó.

Por su parte, Rafael Louzán valoró la hospitalidad recibida y resaltó el potencial del talento mexicano. “Nos sentimos en casa. El talento lo dan los jugadores, pero hay que darles las herramientas”, afirmó.

El convenio también impulsa proyectos conjuntos enfocados en el desarrollo del futbol femenil y la consolidación de talento joven, además de fortalecer las bases administrativas de ambas organizaciones. Todo ello bajo los lineamientos establecidos por la FIFA.