El sueño más grande de cualquier jugador es disputar el Mundial 2026. Obed Vargas, una de las jóvenes sensaciones de México, no es la excepción.

Lee también: Ya aparece el nombre oficial del Coloso de Santa Úrsula en las nuevas butacas

El volante de los Sounders de Seattle (20 años) platicó —en entrevista exclusiva— con EL UNIVERSAL Deportes y reconoció que su principal propósito para este 2026 es acudir al gran evento.

¿Qué fue lo que dijo Obed Vargas sobre sus aspiraciones con la Selección Mexicana?

“Empieza un año muy intenso, [pero] con esa motivación que trae de ser mundialista. Es mi objetivo máximo; es difícil, pero me siento muy bien para llegar al Mundial”, declaró.

El nacido en Alaska, pero con ascendencia mexicana, es consciente de que no será nada sencillo ganarse un lugar entre los 26 convocados, pero se comprometió a hacer su mejor esfuerzo para cumplir el gran sueño.

“Si el Mundial fuera hoy, no sé si iría, pero lo más importante es hacer las cosas muy bien en cada concentración. [Necesito] convencer al entrenador [Javier Aguirre] día a día para no quedar fuera; si me da la oportunidad, siempre daré lo mejor de mí”, aseguró Obed.

Y también aceptó que es difícil competir con Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Erick Sánchez y Luis Romo, pero confía en que los jóvenes (como él y Gilberto Mora) van a luchar para ganarse un puesto en la lista definitiva del Vasco.

“El mediocampo es una de las posiciones donde hay más competencia, hay jugadores de la Liga MX, de Europa y de MLS. Es una competencia sana que nos va a hacer mejorar a todos y, más que nada, a la Selección. Los que están, tienen que mantener el nivel, porque los de atrás vamos a estar compitiendo”, señaló.