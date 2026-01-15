A menos de 150 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la portería de la Selección Mexicana genera un intenso debate.

Javier Aguirre, técnico del Tri, aún no define al guardameta titular y las dudas persisten entre los candidatos principales.

Luis Ángel Malagón se había posicionado como la primera opción, gracias a la confianza del 'Vasco', pero sus actuaciones recientes han generado más interrogantes que certezas. Por su parte, Raúl 'Tala' Rangel, del Guadalajara, aparece como segundo en la jerarquía, aunque su lugar tampoco está garantizado.

Esto abre la puerta a veteranos como Guillermo Ochoa, quien aspira a disputar su sexto Mundial, y a otros como Carlos Acevedo, de Santos Laguna.

¿Qué dijo el Piojo Herrera sobre la titularidad en la portería de la Selección en el Mundial?

En medio de esta incertidumbre, Miguel Herrera no dudó en expresar su opinión durante su participación en el programa 'La Última Palabra' de FOX Sports México. El 'Piojo', exentrenador del Tri en Brasil 2014 —donde dirigió precisamente a Ochoa—, fue contundente al respaldar al legendario guardameta.

"Para mí, como Miguel Herrera, y por los mundiales que ha hecho, Guillermo Ochoa tiene que ser el portero titular de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo", afirmó el 'Piojo'.

Sin embargo, fue claro al rechazar cualquier convocatoria por mera sentimentalidad: "Homenajes en la Selección Mexicana no se dan, sólo en amistosos, no en Mundiales".

Herrera descartó casi por completo a Malagón como amenaza real para la titularidad de Memo. En cambio, abrió una única excepción: "Si el Tala Rangel hace un gran torneo, es el único que puede ser titular que no sea Memo".