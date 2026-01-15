La cuenta regresiva para la reapertura del Estadio Azteca se intensifica. A poco más de dos meses de recibir a la Selección Mexicana frente a Portugal en su reapertura oficial y a 147 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, se han filtrado nuevas imágenes que muestran cómo luce hasta el momento el Coloso de Santa Úrsula durante la noche.

La emoción mundialista crece día a día. El planeta entero anticipa la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre Canadá, México y Estados Unidos.

En la Ciudad de México, el Estadio Banorte será protagonista absoluto al albergar el partido inaugural el 11 de junio de 2026, cuando el Tri enfrente a Sudáfrica en un ambiente cargado de expectativa.

Por ello, los trabajos en el Coloso de Santa Úrsula avanzan a contrarreloj: nueva cancha, butacas renovadas, pantallas gigantes y un innovador sistema de iluminación que ya comenzó a dejar ver su potencial.

En las últimas horas, el foco de atención ha estado puesto en la iluminación LED instalada en las columnas exteriores y en el interior del recinto.

¿Cómo luce hasta el momento el Estadio Azteca por la noche?

A través de la cuenta de la plataforma X: Estadios de México (@MXESTADIOS) se compartieron postales aéreas nocturnas donde se aprecia lo que parece ser un 20 o 30 por ciento de su iluminación interior, lo que ofrece un ligero avance de cómo se verá el campo y las gradas en partidos vespertinos y nocturnos.

Y es que hay que recordar que cuatro de los cinco encuentros mundialistas programados en este escenario se disputarán en horario de tarde y noche, por lo que la calidad de la iluminación será clave para garantizar visibilidad perfecta en cada jugada.

Además, la misma cuenta difundió capturas de las pruebas que ya se realizan con las luces LED en la parte posterior, principalmente en las columnas y la techumbre.

Estos dispositivos prometen transformar la fachada del estadio en un aspecto moderno, lo que le brindará una vista vanguardista que contrasta con su diseño clásico de antaño. Así, las columnas, ya pintadas y remozadas, comenzarán a brillar con tonalidades que resaltarán la majestuosidad del inmueble cuando caiga la oscuridad.