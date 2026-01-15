El West Ham United confirmó este jueves el fichaje de un ex entrenador de Cruz Azul para que se incorpore al cuerpo técnico varonil encabezado por Nuno Espirito Santo.

Este director técnico, conocido por su paso como extimonel de Cruz Azul en México, llega para sumar ideas y energía en un momento crítico para los Hammers.

El timonel inició su carrera como entrenador en 2007 tras una destacada trayectoria como futbolista. Su etapa más recordada fue en el Rayo Vallecano, donde dirigió durante cinco años con un estilo ofensivo y carismático que lo convirtió en figura en el futbol español.

Además, ha dirigido en México –incluido su paso por La Máquina Celeste– e Irán, acumulando más de 500 partidos en el banquillo.

El West Ham atraviesa una situación complicada en la Premier League: ocupa posiciones de descenso, a siete puntos de la salvación, y no conoce la victoria en liga desde el pasado 8 de noviembre, en la jornada 11.

Esta racha negativa ha generado presión sobre Nuno Espirito Santo, quien fue contratado tras ser despedido del Nottingham Forest por discrepancias con la directiva.

¿Quién es el técnico que dirigió a Cruz Azul y que hoy se integra al cuerpo técnico del West Ham?

Se trata de Paco Jémez, un viejo conocido del futbol mexicano y cuya llegada a los Hammers representa una apuesta de confianza por parte de la directiva hacia el portugués.

Pese a los rumores de despido tras la reciente derrota en casa ante el Nottingham Forest, los ánimos se calmaron ligeramente con la victoria en la FA Cup frente al Queens Park Rangers, gracias a un gol del argentino Taty Castellanos en la prórroga.

Nuno Espirito Santo, entrenador del West Ham United, alabó a su nuevo refuerzo, Paco Jémez, y dijo que les va a ayudar con su experiencia.

"Es una persona más para ayudarnos. Mi cuerpo técnico ahora tiene una persona más y eso quiere decir más ideas y más energía. Paco es una persona con experiencia y va a traer nuevas cosas y ayudarnos, estoy seguro", dijo Espirito Santo