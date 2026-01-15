A lo largo de su historia, han existido figuras que prestaron su voz tanto para Televisa, como TV Azteca.

Entre los personajes más reconocidos están David Faitelson y André Marín, quienes trabajaron tanto en Televisa Deportes como en Azteca Deportes; así como narradores históricos como Raúl Orvañanos, Emilio Fernando Alonso y Luis Omar Tapia.

En el análisis y comentario también figuran Roberto Gómez-Junco, Luis Roberto Alves Zague” y Francisco Javier González.

Mientras que, en disciplinas como el boxeo, Tania Rincón, Marco Antonio Rodríguez y Carlos El ZarAguilar han prestado su personalidad para formar parte de ambas televisoras.

Lee también

David Faitelson, Tania Rincón y Roberto Gómez Junco han trabajado en las televisoras de Chapultepec y el Ajusco | FOTOS: Imago7
David Faitelson, Tania Rincón y Roberto Gómez Junco han trabajado en las televisoras de Chapultepec y el Ajusco | FOTOS: Imago7

Google News

TEMAS RELACIONADOS

El curioso grito de un aficionado que robó reflectores en el Juárez vs Chivas

Liga MX

El curioso grito de un aficionado que robó reflectores en el Juárez vs Chivas
Julio César Chávez aparece en redes sociales junto a Yolanda Andrade: "Está sanita y coleando"

Lo viral

Julio César Chávez aparece en redes sociales junto a Yolanda Andrade: "Está sanita y coleando"