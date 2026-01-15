A lo largo de su historia, han existido figuras que prestaron su voz tanto para Televisa, como TV Azteca.
Entre los personajes más reconocidos están David Faitelson y André Marín, quienes trabajaron tanto en Televisa Deportes como en Azteca Deportes; así como narradores históricos como Raúl Orvañanos, Emilio Fernando Alonso y Luis Omar Tapia.
En el análisis y comentario también figuran Roberto Gómez-Junco, Luis Roberto Alves “Zague” y Francisco Javier González.
Mientras que, en disciplinas como el boxeo, Tania Rincón, Marco Antonio Rodríguez y Carlos “El Zar” Aguilar han prestado su personalidad para formar parte de ambas televisoras.
