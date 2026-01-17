David Faitelson revela a los ocho futbolistas mexicanos que tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026

La lista de 26 jugadores de Javier Aguirre para la Copa del Mundo del presente año es toda una incógnita. Aunque es una realidad que los técnicos suelen tener en cuenta a los jugadores que militan en clubes de más alto nivel.

También así lo considera David Faitelson, periodista de TUDN que siempre da de qué hablar con sus controversiales opiniones.

David Faitelson - Foto: Imago7

En esta ocasión, a través de sus redes sociales, reveló una lista de ocho jugadores mexicanos que, según él, tendrán sí o sí un lugar en la convocatoria del Vasco para el Mundial que jugarán en casa.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la Selección Mexicana?

En una publicación en su X (antes Twitter), el comunicador de Televisa aseguró que (gracias a jugar en Europa), estos jugadores del Tri asistirán a la máxima fiesta del futbol internacional:

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Mateo Chávez

Orbelín Pineda

Edson Álvarez

Johan Vázque

César Montes

Julián Quiñones

Un listado que de inmediato generó tema de conversación, por ciertos nombres que no son tan recurrentes en los llamados de Javier Aguirre, como Mateo Chávez o Julián Quiñones.

Julián Quiñones fue convocado para le Fecha FIFA de octubre. FOTO: Imago7

Además de estos dos jugadores, Orbelín también se unió a los cuestionamientos de sus seguidores, pues el jugador del AEK Atenas, ha dejado pobres actuaciones en su últimas oportunidades con el equipo nacional.

No se sabe si Faitelson emite esta publicación con algún tipo de fuente interna, o si sólo lo hace a criterio propio. Sólo el tiempo dirá si cuando llegue el Mundial, acierta en sus predicciones.

