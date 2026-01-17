David Faitelson revela a los ocho futbolistas mexicanos que tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026

La lista de 26 jugadores de Javier Aguirre para la Copa del Mundo del presente año es toda una incógnita. Aunque es una realidad que los técnicos suelen tener en cuenta a los jugadores que militan en clubes de más alto nivel.
También así lo considera David Faitelson, periodista de TUDN que siempre da de qué hablar con sus controversiales opiniones.
En esta ocasión, a través de sus redes sociales, reveló una lista de ocho jugadores mexicanos que, según él, tendrán sí o sí un lugar en la convocatoria del Vasco para el Mundial que jugarán en casa.
¿Qué dijo David Faitelson sobre la Selección Mexicana?
En una publicación en su X (antes Twitter), el comunicador de Televisa aseguró que (gracias a jugar en Europa), estos jugadores del Tri asistirán a la máxima fiesta del futbol internacional:
- Raúl Jiménez
- Santiago Giménez
- Mateo Chávez
- Orbelín Pineda
- Edson Álvarez
- Johan Vázque
- César Montes
- Julián Quiñones
Un listado que de inmediato generó tema de conversación, por ciertos nombres que no son tan recurrentes en los llamados de Javier Aguirre, como Mateo Chávez o Julián Quiñones.
Además de estos dos jugadores, Orbelín también se unió a los cuestionamientos de sus seguidores, pues el jugador del AEK Atenas, ha dejado pobres actuaciones en su últimas oportunidades con el equipo nacional.
No se sabe si Faitelson emite esta publicación con algún tipo de fuente interna, o si sólo lo hace a criterio propio. Sólo el tiempo dirá si cuando llegue el Mundial, acierta en sus predicciones.
