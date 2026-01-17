La NFL está en su punto más alto a día de hoy. Con la Ronda Divisional de 2026 por jugarse, los aficionados están con la fiebre del futbol americano en su máximo nivel.

Y pese a que la liga estadounidense es de lo más visto en el mundo, evidentemente no podía ser del agrado de todos. Así es el caso de quien en una entrevista confesó que es un deporte que está hecho para la televisión.

Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, Denver Broncos y Buffalo Bills - Fotos: AP/AFP
Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, Denver Broncos y Buffalo Bills - Fotos: AP/AFP

Lee también

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre la NFL?

En una entrevista pasada, el comentarista estrella de TV Azteca, caracterizado por su estilo irreverente y humorístico de narrar, explicó las razones por las cuales el futbol americano es aburrido de ver en vivo.

"Es un deporte para la televisión, porque tu lo ves en vivo y te metes una aburrida... la pelota está en juego sólo siete de 60 minutos, es nada", dijo el compañero del 'Doctor' García.

"Es emocionante porque son jugadas rápidas, de choque... pero durante seis segundos", continuó.

Sin embargo, también valoró el trabajo que hay detrás de las transmisiones de una de las ligas más vistas del planeta: "Te meten cuatro repeticiones, te hacen 25 análisis, te meten fichas, gráficos, y así lo hacen todo muy llamativo".

@valoresdelibertaad

#controversial #NFL #polemica #parati #fyp

♬ original sound - Csn161

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

David Faitelson revela a los ocho futbolistas mexicanos que tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026

Lo viral

David Faitelson revela a los ocho futbolistas mexicanos que tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026
ESPN anuncia su 'fichaje bomba': llega a la televisora tras su paso por Chivas

Lo viral

ESPN anuncia su 'fichaje bomba': llega a la televisora tras su paso por Chivas