La NFL está en su punto más alto a día de hoy. Con la Ronda Divisional de 2026 por jugarse, los aficionados están con la fiebre del futbol americano en su máximo nivel.

Y pese a que la liga estadounidense es de lo más visto en el mundo, evidentemente no podía ser del agrado de todos. Así es el caso de Christian Martinoli, quien en una entrevista confesó que es un deporte que está hecho para la televisión.

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre la NFL?

En una entrevista pasada, el comentarista estrella de TV Azteca, caracterizado por su estilo irreverente y humorístico de narrar, explicó las razones por las cuales el futbol americano es aburrido de ver en vivo.

"Es un deporte para la televisión, porque tu lo ves en vivo y te metes una aburrida... la pelota está en juego sólo siete de 60 minutos, es nada", dijo el compañero del 'Doctor' García.

"Es emocionante porque son jugadas rápidas, de choque... pero durante seis segundos", continuó.

Sin embargo, también valoró el trabajo que hay detrás de las transmisiones de una de las ligas más vistas del planeta: "Te meten cuatro repeticiones, te hacen 25 análisis, te meten fichas, gráficos, y así lo hacen todo muy llamativo".

