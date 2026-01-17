En la mayoría de las veces, pensar en la Selección Mexicana es pensar en futbolistas formados y nacidos en territorio nacional. Aunque hoy, el panorama es distinto.

El Tri, poco a poco, se ha convertido en un reflejo de la migración y de la identidad binacional, y cada vez son más los jugadores nacidos en Estados Unidos que deciden portar la camiseta verde.

Futbolistas que nacieron en Estados Unidos y han jugado con la Selección Mexicana

Tres nombres puntuales simbolizan esta nueva característica: Efraín Álvarez, Julián Araujo y David Ochoa.

Julián Araujo, quizá el caso más conocido. Nacido en Lompoc, California, se formó también en el LA Galaxy y destacó como lateral derecho por su potencia física, intensidad y proyección ofensiva. Su carrera dio un salto cuando fue fichado por el FC Barcelona, un movimiento histórico para un jugador mexicoamericano.

Araujo, que tuvo opciones reales de jugar con Estados Unidos, optó por México y ya ha sido convocado con la Selección Mayor, hoy en día, se mudó a Escocia con el objetivo de agarrar ritmo y colarse en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

Efraín Álvarez, jugador de Chivas, nació en Los Ángeles, California. Surgido de la academia del LA Galaxy, su zurda, visión y golpeo a balón parado lo llevaron a ser considerado una de las joyas del futbol méxico-americano. A pesar de haber sido seguido por la selección de Estados Unidos, Álvarez eligió al Tri y debutó con la Selección Mayor, convencido de que su identidad y sus sueños estaban ligados a México.

Finalmente, está el caso de David Ochoa. Nacido en Oxnard, California, el portero se desarrolló en el sistema estadounidense, pero decidió defender el arco del Tri.

Ochoa llegó a debutar con la Selección Mexicana en partidos oficiales, aunque también ha estado cerca de ser tentado por el equipo de las barras y las estrellas. Aunque eso sí, el guardameta ya tiene 35 años de edad.

