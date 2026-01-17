Un delantero clave en su equipo y que además ha sido convocado como seleccionado nacional mexicano por Javier Aguirre, podría dar un salto en su carrera al convertirse en compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

El club estadounidense ha mostrado un interés concreto por los servicios del jugador del Tricolor del Vasco, con una oferta que ronda los 15 millones de dólares.

Este jugador actualmente porta los colores de los Rayados, por lo que el presidente deportivo del Monterrey, José Antonio "Tato" Noriega, confirmó el acercamiento.

¿Quién es el jugador de la Selección Mexicana que podría convertirse en compañero de Lionel Messi?

Se trata del atacante de Rayados, Germán Berterame, quien ha llamado la atención del equipo de la MLS.

“Sí ha habido un acercamiento y hay una propuesta que le es interesante a ‘Berte’, que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque llega en un momento inoportuno porque estamos compitiendo. No hay mucho tiempo para reaccionar”, explicó el directivo de Rayados.

Noriega agregó que, de aceptar la oferta, el club regiomontano ya trabaja en posibles reemplazos.

“Por supuesto que si decidimos que la oferta es interesante y decidimos que Germán salga, haremos todo lo posible y ya estamos trabajando en ello por sustituirlo”, señaló.

Berterame, de 27 años y nacido en Argentina, se naturalizó mexicano en julio de 2024 y desde entonces ha sido convocado regularmente por Javier Aguirre al Tri, donde ha mostrado su olfato goleador y versatilidad como delantero centro.

Su posible llegada a la MLS representaría un buen refuerzo para el Inter Miami, que busca potenciar su ataque alrededor de Messi, con miras a consolidar su proyecto estelar en la liga estadounidense.

Este interés no es nuevo para el atacante. En 2024 ya había rechazado una oferta del Portland Timbers por estar en proceso de naturalización, pero ahora las condiciones parecen alinearse para un cambio de aires.

La operación, de concretarse en las próximas horas o días, marcaría una de las transferencias más relevantes entre Liga MX y MLS en los últimos tiempos, beneficiando económicamente a Rayados mientras Berterame tendría la oportunidad de compartir cancha con una de las mayores leyendas del futbol mundial además de que se daría previo a la próxima Copa del Mundo.